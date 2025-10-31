Policie odhalila převaděče migrantů do Německa. Hrozí jim až osm let

Více než deset osob z Česka i ze zahraničí obvinila policie v případu převozu nelegálních migrantů do Německa. Dva lidé budou čekat na rozsudek ve vazbě. Obviněným hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v pátek informovala, že v uplynulých dnech obvinila 13 osob z Česka i ze zahraničí z převozů nelegálních migrantů. Případem se zabývala od loňského roku.
"Mezinárodní organizovaná skupina osob měla podle našich závěrů zajišťovat přepravu nelegálních migrantů (pocházejících z jihovýchodní Asie), a to z Maďarska a Rumunska přes území České republiky do cílové země Spolkové republiky Německo," uvedl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
Podle zjištění policistů se obvinění podíleli na neoprávněné překročení české státní hranice v případě nejméně 63 ilegálních migrantů, kteří za zprostředkování platili stovky eur. "K zadržení osob došlo v Ústeckém a Středočeském kraji a v Praze," sdělil mluvčí.
Třináct lidí bylo obviněno z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Dva z obviněných poslal soud do vazby. V případu hrozí tresty odnětí svobody v délce dva až osm let. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Teplicích.
krimi , Policie ČR , Národní centrála proti organizovanému zločinu , Německo , migrace
