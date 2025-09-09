Policie uzavřela vyšetřování případu vraždy dvou novorozenců na Rychnovsku

Výjimečný trest hrozí ženě, která je obviněna z vraždy dvou novorozenců v Dobrušce na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji. Policie v těchto dnech ukončila vyšetřování případu a žalobcům předala obsáhlý spis.
Policie v úterý informovala, že krajští kriminalisté ukončili vyšetřování případu třicetileté ženy z Rychnovska, která je obviněná ze zvlášť závažného zločinu dvojnásobné vraždy novorozenců. Strážci zákona předali spis o téměř tisícovce stran na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby.
Případ začal na začátku loňského listopadu, kdy policie přijala oznámení o podezření na utajený domácí porod v Dobrušce. Matka skončila ve vážném stavu v nemocnici, novorozenec nebyl k nalezení. Po několikahodinovém pátrání v bydlišti rodičky bylo nalezeno mrtvé miminko.
Kriminalisté ihned zahájili úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin vraždy. Po měsíci se na místo vrátili a při domovní prohlídce nalezli v přístavku u domu ukryté v igelitové tašce ostatky dalšího miminka. Podle výpovědi obviněné mohly být ostatky novorozeněte na místě nálezu ukryty přibližně dva až tři roky.
Obviněné ženě momentálně hrozí v případě pravomocného odsouzení trest odnětí svobody až na 20 let, případně trest výjimečný.
