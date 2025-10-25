Policie vyšetřuje napadení dívky ve Vimperku. O pomoc žádá svědky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. října 2025 14:15

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie.

Jihočeští policisté vyšetřují napadení školačky ve Vimperku, které skončilo zraněním dívky. Podle oznámení na ni nedaleko základní školy zaútočila skupina dětí. Strážci zákona žádají případně svědky o pomoc s případem. 

Školou povinným dětem sice dneškem začaly podzimní prázdniny, které potrvají až do středy, ale v historickém městě na úpatí Šumavy nepanuje klid. Místní policisté se totiž zabývají případem napadení nezletilé dívky, v němž zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.

"Dle oznamovatelky měla dívku okolo 17:30 hodiny ve středu 22. října napadnout skupina osob nízkého věku přímo v ulicích města Vimpek, nedaleko základní školy ve Smetanově ulici. Dívka utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření," uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Mluvčí zdůraznila, že policie situaci nepodceňuje. Naopak se obrací na případné svědky incidentu, aby se dostavili na policejní služebnu či zavolali na linku 158. Strážci zákona zároveň spolupracují s orgánem sociální-právní ochrany dětí a příslušným školským zařízením.

"V tuto chvíli nemají policisté žádné informace o dalších obdobných incidentech," dodala Schwarzová. 

