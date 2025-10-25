Jihočeští policisté vyšetřují napadení školačky ve Vimperku, které skončilo zraněním dívky. Podle oznámení na ni nedaleko základní školy zaútočila skupina dětí. Strážci zákona žádají případně svědky o pomoc s případem.
Školou povinným dětem sice dneškem začaly podzimní prázdniny, které potrvají až do středy, ale v historickém městě na úpatí Šumavy nepanuje klid. Místní policisté se totiž zabývají případem napadení nezletilé dívky, v němž zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.
"Dle oznamovatelky měla dívku okolo 17:30 hodiny ve středu 22. října napadnout skupina osob nízkého věku přímo v ulicích města Vimpek, nedaleko základní školy ve Smetanově ulici. Dívka utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření," uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Mluvčí zdůraznila, že policie situaci nepodceňuje. Naopak se obrací na případné svědky incidentu, aby se dostavili na policejní služebnu či zavolali na linku 158. Strážci zákona zároveň spolupracují s orgánem sociální-právní ochrany dětí a příslušným školským zařízením.
"V tuto chvíli nemají policisté žádné informace o dalších obdobných incidentech," dodala Schwarzová.
Související
Podezřelý se k vraždě v Zábřehu přiznal. Jde o mladistvého
Tragédie na Vysočině. Školák zemřel po pádu z okna gymnázia
krimi , děti , Policie ČR , Jihočeský kraj
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Policie vyšetřuje napadení dívky ve Vimperku. O pomoc žádá svědky
před 1 hodinou
Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá
před 1 hodinou
Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
před 2 hodinami
Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu
Aktualizováno před 3 hodinami
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
před 3 hodinami
Fiala chce, aby Ukrajina mohla útočit na cíle hluboko na ruském území
před 4 hodinami
Objednala si ho Moskva. V Británii padly tresty za žhářský útok v Londýně
před 5 hodinami
Mladík zná trest v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové
před 6 hodinami
Metro omezila výluka na lince C. Lidé musí do tramvají
před 7 hodinami
Počasí: Teploty klesnou příští týden až na pět stupňů
včera
USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě
včera
„Budoucnost Ukrajiny je naší budoucností,“ hlásá Starmer a slibuje odstřihnout Rusko od financování
včera
Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače
včera
Jak si vede Evropa? Dolů ji táhne jediný stát, překvapivě jeden z těch největších
včera
"Když to zvládl Lipavský..." Turek si na ministerstvo zahraničí věří, připouští ale, že ho dostat nemusí
včera
Svět stojí na prahu nové války. Už teď je ale jasné, že nebude mít vítěze
včera
Češi půjdou hlasovat. Okamura si prosadil referendum, rozhodne se například o euru
včera
Týmy v Gaze zkoumají známky mučení na vrácených tělech, čelí však kritickému nedostatku zdrojů
včera
Motoristům nesmí připadnout životní prostředí. Následovala by likvidace jedné z nejdražších českých politik
včera
Zelenskyj dorazil do Británie. Sešel se s králem Karlem III.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se potřetí v tomto roce sešel s britským králem Karlem III. u příležitosti jeho návštěvy Evropy. Prezident Zelenskyj dorazil na hrad Windsor, kde mu byla vzdána vojenská pocta, během níž zazněla ukrajinská národní hymna. Král Karel III. již dříve vyjádřil pevnou podporu Ukrajině, když odsoudil „nepopsatelnou agresi“ a „nevyprovokovaný útok Ruska“ na ukrajinskou půdu.
Zdroj: Libor Novák