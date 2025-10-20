Z podezřelého úmrtí v Zábřehu je vražda. Policie zadržela podezřelou osobu

Policie zásadně pokročila s případem podezřelého úmrtí sedmapadesátiletého muže v Zábřehu na Šumpersku v Olomouckém kraji. Pitva prokázala násilnou smrt. Kriminalisté již zadrželi podezřelou osobu.
Policie o případu poprvé informovala v neděli, kdy uvedla, že kriminalisté od ranních hodin prověřují podezřelé úmrtí muže. Podle informací webu novinky.cz byla mrtvola nalezena mezi panelovou zástavbou. K objasnění okolností byla nařízena soudní pitva.
V pondělí ráno byly zveřejněny její výsledky, které ukázaly, že sedmapadesátiletý muž zemřel násilnou smrtí. Strážci zákona zároveň oznámili, že v souvislosti s případem zadrželi jednu osobu.
"Olomoučtí krajští kriminalisté po pár hodinách vypátrali osobu, kterou podezírají z vraždy. Provádí s ní služební úkony. Veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí," dodala policie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se stal tvrdším vůči ruskému lídrovi Vladimiru Putinovi. Uvedl, že je ochoten se připojit k jejich nadcházejícímu summitu v Budapešti. Zelenskyj tak učinil v exkluzivním rozhovoru pro pořad Meet the Press televize NBC News, a to navzdory tomu, že z Washingtonu odjel bez zbraní, které požadoval.
