Z podezřelého úmrtí v Zábřehu je vražda. Policie zadržela podezřelou osobu

Jan Hrabě

20. října 2025 20:58

Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie zásadně pokročila s případem podezřelého úmrtí sedmapadesátiletého muže v Zábřehu na Šumpersku v Olomouckém kraji. Pitva prokázala násilnou smrt. Kriminalisté již zadrželi podezřelou osobu. 

Policie o případu poprvé informovala v neděli, kdy uvedla, že kriminalisté od ranních hodin prověřují podezřelé úmrtí muže. Podle informací webu novinky.cz byla mrtvola nalezena mezi panelovou zástavbou. K objasnění okolností byla nařízena soudní pitva. 

V pondělí ráno byly zveřejněny její výsledky, které ukázaly, že sedmapadesátiletý muž zemřel násilnou smrtí. Strážci zákona zároveň oznámili, že v souvislosti s případem zadrželi jednu osobu.

"Olomoučtí krajští kriminalisté po pár hodinách vypátrali osobu, kterou podezírají z vraždy. Provádí s ní služební úkony. Veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí," dodala policie. 

Související

Vražda Policie ČR Olomoucký kraj

