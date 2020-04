Rozhodnutí o zápisu lázeňských měst na seznam UNESCO se odkládá

Podle starosty Františkových Lázní Jana Kuchaře (PRO Zdraví a Sport) se zasedání podle informací z února nejdříve mělo přesunout z Číny do Paříže a z konce června na konec října. "Bohužel, od té doby nepřišly žádné nové informace a pouze z neoficiálních zdrojů víme, že již existuje vyjádření odborné skupiny ICOMOS, ale k jeho zveřejnění dojde až tehdy, kdy bude znám termín zasedání," uvedl Kuchař.

"Co se týká investic s touto nominací souvisejících, budeme se snažit v nich nadále pokračovat bez nějakých odkladů. Je samozřejmě otázkou, jak se projeví současná krize na rozpočtech měst," dodal.

Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) je zatím termín jednání expertní skupiny o zápisu nejistý. "Vzhledem tomu, že jde o experty z různých zemí, nebude situace jednoduchá. Nezbývá nám tedy bohužel nic jiného než vyčkat, jak se bude situace vyvíjet," řekla ČTK.

Starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti) ČTK řekl, že je odklad nepříjemný, ale protože všechny nezbytné kroky již podniknuty byly, neklade to na města žádné další požadavky. "Jen budeme déle čekat na konečný verdikt. Řešení dílčích otázek zejména u dopravní infrastruktury je nadále na stole a k jeho vyhodnocení a dalším postupům směřujeme bez ohledu na očekávaný výsledek naší nominace," řekl ČTK.

Jak dodal, již v současné době jsou Mariánské Lázně městem zaměřeným na cestovní ruch, a prováděné úpravy tak budou pro město smysluplné bez ohledu na výsledek nominace.

Do sériové nominace Slavné lázně Evropy se zapojilo 11 měst, rakouské Baden u Vídně, belgické Spa, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, francouzské město Vichy, německá města Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen, italské Montecatini Terme a britské City of Bath. Spojuje je to, že se rozvíjela v letech 1700 až 1930 v blízkosti přírodních minerálních pramenů.