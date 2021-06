RECENZE: Love, Death and Robots II aneb od vraždícího vysavače po utonulého obra

Druhá řada povídkové série krátkých příběhů, které by měly být propojeny tématem lásky, smrti a robotů, navazuje na úspěch původní série. Místo osmnácti dílů je v nabídce druhého svazku pouze osm dílů, ale alespoň nedochází k zásadnějšímu kolísání kvality, které se objevovalo v první sérii. Tematicky se jednotlivé epizody výrazně odlišují, takže se od poměrně dětsky působícího vražedného vysavače dostaneme až k temným příběhům.

Kolísání kvality v druhém svazku absentuje zejména z důvodů nepřítomnosti výrazných dílů, tedy žádná nová Sonnie’s Edge. Sníh na poušti nebo Vysoká tráva se sice vysoko nastavené laťce blíží, ale vyložený headliner schází. Kvalitativní nerovnováhu měly na svědomí právě nadprůměrné příběhy, tedy již se nepohybujeme na horské dráze od nadšení ke zklamání a zase zpět. Asi žádná epizoda druhé série nebyla natolik silná, aby se dokázaly vrýt hluboko do paměti. Takže místo horské dráhy přichází spíše taková housenková – trochu nahoru, trochu dolů.

Podobně jako u první série probíhá méně tradiční střídání vizuálních stylů, které dává každý z dílů vlastní atmosféru a unikátní zpracování. Nechybí hrané části, klasická animace ani moderní hyperrealistické CGI a většina dílů dokáže těžit z výhod jednotlivých přístupů.

Shrnout celý svazek do jednoho odstavce je poměrně složité. Love, Death and Robots (Láska, Smrt a Roboti) je dozajista seriálem, který stojí za to vidět. Velkou výhodou je krátká stopáž, která umožňuje zhlédnout jednotlivé díly téměř kdykoliv. Pokud si chcete vyzobat jen to nejlepší, tak rozhodně zavítejte na některou z databází, ale doporučit můžeme Sníh v poušti, Vysokou trávu nebo Duch Vánoc. Velmi zajímavý je také Utonulý obr, který je malým poetickým zamyšlením nad samotnou existencí, smrtelností a pohledem lidí na život jakožto fenomén prolínající se světem.

Celkové hodnocení: 75 %

Love, Death & Robots (2. série, 2021)

Tvůrci: Tim Miller, Jennifer Yuh

Režie: Jennifer Yuh, Robert Valley

Hrají: James Preston Rogers, Time Winters, Miguel Amorim, Michelle C. Bonilla, Michael B. Jordan, Mike Bodie, Maria Teresa Creasey

Zvuk: Joe DeAngelis