Jeho díla chrání vlády i ničí skartovačky. Legendární umělec Banksy byl po 25 letech odmaskován

Po celých pětadvacet let se mu dařilo unikat pozornosti světa a hlídat si své soukromí jako nejstřeženější tajemství umělecké scény. Nyní však vyšetřování agentury Reuters přineslo zlom, který překvapil fanoušky i sběratele. Nejslavnější anonymní umělec světa, známý pod pseudonymem Banksy, byl podle všeho konečně odmaskován.
Pátrání ukázalo, že za ikonickými kresbami stojí jednapadesátiletý Robin Gunningham, rodák z britského Bristolu. Agentura Reuters strávila více než rok propojováním policejních záznamů, imigračních dokumentů a svědectví z válečné Ukrajiny, aby sestavila mozaiku, která vede k jedinému muži. Gunningham se narodil v roce 1973 a později si legálně změnil jméno na David Jones, aby mohl dál tvořit v ústraní.
Klíčovým důkazem se stal záznam o zatčení z Manhattanu v září roku 2000. Tehdy byl v New Yorku dopaden muž při ničení reklamního billboardu módní značky Marc Jacobs. Dotyčný tehdy k fotografii modelu přimaloval komické zuby a bublinu s textem, čímž vytvořil dílo inspirované filmem Čelisti. V soudních spisech se objevil vlastnoručně podepsaný formulář s doznáním, pod kterým stálo jméno Robin Gunningham.
Tento „usvědčující důkaz“ zůstával léta nepovšimnut. Gunningham tehdy vyvázl s pokutou 310 dolarů a pěti dny veřejně prospěšných prací. Jako svou adresu v dokumentech uvedl hotel Carlton Arms v Manhattanu, kde Banksy v 90. letech prokazatelně maloval pokoje. Jméno, které téměř nikdo neznal, se tak stalo základním kamenem pro pozdější identifikaci.
Další stopu poskytla návštěva Ukrajiny v roce 2022, kde se Banksy objevil, aby podpořil oběti ruské agrese svými sedmi nástěnnými malbami. Do vesnice Horenka nedaleko Kyjeva tehdy dorazila sanitka se třemi lidmi, z nichž dva byli maskovaní. Investigativci později ukázali místním obyvatelům řadu fotografií podezřelých osob a reakce svědků na jeden konkrétní snímek byly pro vyšetřování zásadní.
Záhada se prohloubila, když imigrační zdroje odhalily, že oním malířem na Ukrajině nebyl nikdo jiný než David Jones. Právě toto jméno, které patří mezi nejběžnější v celé Británii, si Gunningham zvolil při legální změně identity v roce 2008. K tomuto kroku se rozhodl poté, co ho tehdy odhalil list Mail on Sunday. Nové jméno mu mělo zajistit neviditelnost, kterou sám Banksy označil za svou „superschopnost“.
Steve Lazarides, který byl Banksyho manažerem do roku 2008, teorii agentury Reuters potvrdil. Uvedl, že jméno Robin Gunningham před lety „zabil“, aby umělci umožnil začít znovu pod identitou Davida Jonese. Anonymita se pro umělce stala jakousi nemocí, které se chtěl zbavit, zatímco pro jeho tržní hodnotu byla naprosto zásadní.
Právě tajemství kolem jeho osoby udělalo z Banksyho miliardáře. Příkladem je osud díla „Dívka s balonem“, které se v roce 2018 v aukční síni Sotheby’s vydražilo za 1,4 milionu dolarů a vzápětí se díky skryté skartovačce samo zničilo. Jako rozřezané dílo se o tři roky později prodalo za neuvěřitelných 25 milionů dolarů. Analytici potvrzují, že tyto kousky a maskovaný status udržují sběratelský zájem na maximu.
Reakce na odhalení jsou však smíšené. Pro mnoho fanoušků je odmaskování umělce ranou pod pás. Někteří to přirovnávají k okamžiku, kdy se dítě dozví, že Santa Claus neexistuje. Umělci na sociálních sítích si stěžují, že jim Reuters zkazila „kouzelnický trik“, který si chtěli prostě jen užívat bez vysvětlování, jak vlastně funguje.
Naproti tomu experti na umění věří, že Banksyho dílo pravdu přežije. Jeho síla totiž nespočívá pouze v masce, ale v silných poselstvech proti nespravedlnosti, útlaku a nerovnosti. Majitelé galerií uvádějí, že sběratelé kupují Banksyho díla, protože je milují, a je jim upřímně jedno, kdo přesně za nimi stojí. Jeho přítomnost v místech jako Betlém nebo Ukrajina nese význam bez ohledu na rodné jméno autora.
Zajímavou otázkou zůstává, jak se k Banksymu staví zákon. Zatímco běžní sprejeři by za graffiti na budovách královského soudu čelili vězení, Banksyho díla jsou často chráněna jako národní dědictví. V roce 2025 vyšetřovala policie jeho šablonu soudce bijícího demonstranta, ale vláda raději utratila tisíce liber za její očištění, aniž by proti umělci vznesla obvinění.
Investigace tak postavila milovníky umění před volbu. Změní se pocity fanoušků, když uvidí kýchající dítě nebo krysu s deštníkem, s vědomím, že autorem je Robin Gunningham? Pro někoho se street art stal díky lidské tváři autentičtějším, pro jiné tím Banksy ztratil své kouzlo. Jisté je jen to, že jeho vliv na kulturu i trh zůstává i po odmaskování monumentální.
Zdroj: Libor Novák