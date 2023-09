Podzimní JazzFestBrno láká na křest nové desky Ondřeje Pivce i Dana Bártu s předním americkým big bandem

Na 12. října pak do Sono Centra připravil JazzFestBrno unikátní spojení předního amerického big bandu Clayton-Hamilton Jazz Orchestra se zpěvákem Danem Bártou. Před nimi zahraje český Concept Art Orchestra, který ve speciálním rozšířeném obsazení s norským skladatelem Helge Sundem představí v programu Music for Lights & Shadows skladby inspirované fotografiemi severské přírody nebo tamějších opuštěných domů. V rámci off-programové série Tension pak přivítá festival 22. listopadu v brněnské premiéře norskou kapelu Jaga Jazzist. 5. prosince se téměř po deseti letech do Brna vrátí francouzský trumpetista s libanonskými kořeny Ibrahim Maalouf, tentokrát s programem Trumpets of Michel Ange.

„Vždy se snažíme v programu festivalu našim divákům nabídnout nejen samotný výjimečný koncertní zážitek, ale také podnítit vznik nových hudebních projektů a nabídnout spojení, která jinde jen tak neuslyší,“ vysvětluje na úvod umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. A dodává: „Je to případ jak Ondřeje Pivce s novým albem, tak i Dana Bárty, pro kterého John Clayton exkluzivně zaranžuje na míru několik skladeb.”

Nová živá nahrávka Greatest Hits 4000 a brněnský koncertní křest vychází z vystoupení Ondřeje Pivce a jeho nové formace pro kamery České televize v době covidu v rámci festivalové série On Screen. Vyslanec českého jazzu v nejvyšších patrech světové scény, jak bývá Ondřej Pivec označován, obvykle cestuje s americkým zpěvákem Gregorym Porterem, se kterým získal také nejvyšší hudební poctu – cenu Grammy. Covidová krize mu však nečekaně přinesla prodloužený pobyt v rodné zemi. „Moje kapela Organic Quartet z doby před mým pobytem v USA stále fungovala, ale já měl touhu trochu víc obsáhnout to, čemu jsem se intenzivně věnoval posledních třináct let,” vysvětluje na úvod Ondřej Pivec. Rozhodl se proto vytvořit nový projekt vycházející ze zkušeností ze Spojených států – z vedení sboru v harlemských kostelech nebo ročního zaskakování za Coryho Henryho v kostele v Brooklynu. Oslovil pro něj špičkové muzikanty z domácí scény - klávesistu Jana Steinsdörfera, baskytaristu Jana Jakubce a bubeníka Filipa Ernsta. „Hudba Greatest Hits se tak opírá o vše, čím jsem v New Yorku byl ovlivněn - soul, RnB, hip-hop, gospel, jednu píseň máme reggae, je to poměrně hodně pestré,” líčí Ondřej Pivec. K neobvyklému názvu dodává: „Dlouho jsme nevěděli, jak kapele říkat. Sešel jsem se kvůli tomu na pivu s Romanem Holým. A když jsme to asi po třetím pivu stále neměli, Romana napadlo, že kapely se často jmenují podle alba nějaké jejich oblíbené formace. Že lidé, co si rádi poslechnou moji kapelu, mají určitě rádi Steely Dan, tak ať se kouknu na jejich diskografii. Tak jsem otevřel Wikipedii a hned se rozesmál. První v seznamu bylo ´Greatest Hits´. No a číslo 4000 má také svůj důvod, ale ten prozradím až osobně na koncertě.” Ke koncertní podobě Ondřej Pivec říká: „Jedna z věcí, na které jsme si dali poměrně hodně záležet, je fakt, že všechno hrajeme zpaměti. Tudíž po sobě v průběhu hraní pořad civíme a můžeme reagovat na to, co se děje. To bývají ty nejlepší momenty - když člověk přesně neví, co se uděje, ale ono to všechno vychází.” A na otázku, zda se bude lišit živé vystoupení od nahrávky, Pivec uzavírá: „Lišit se určitě bude - od té doby jsme celkem hráli, takže máme také nový repertoár a vychytali ´živé´ verze písní. Vždycky když hrajeme naživo, je to dost velká zábava.”

Jeden z nejuznávanějších současných jazzových big bandů Clayton-Hamilton Jazz Orchestra má za sebou pětatřicet let na scéně. Big band, který spolupracoval také s filmaři či hvězdami formátu Charlese Aznavoura či Diany Krall, se při brněnské premiéře představí ve spojení, které inicioval přímo festival - s Danem Bártou po boku, pro kterého John Clayton exkluzivně zaranžuje na míru několik jeho skladeb. Ty zazní jak za doprovodu celého orchestru, tak komornějšího obsazení. „Nikdy by mě nenapadlo, že si dvacet let po tom, co jsem se stal jejich fanouškem, s nimi zahraju pár písní. Těším se na tu zkušenost, poznání a prožitek,” říká na úvod Dan Bárta, který tento big band obdivuje od té doby, kdy si v roce 2003 na soustředění s Illustratosphere pustili několikrát DVD Koncert Diany Krall z Paříže, právě s tímhle orchestrem. „Vzývali jsme kromě Diany také ta aranžmá a tu rytmiku a vůbec ten jejich um a fortel. Od té doby je mám zafixované jako velmistry oboru. Takže by mě spíš zajímalo, jestli existuje, tedy kromě smrti z vyděšení, vůbec nějaký důvod, proč do toho nejít,” líčí reakci na nabídku od festivalu Dan Bárta. „Zatím to vypadá, že John Clayton udělá původní aranžmá na písničku Kráska a zvířený prach, kterou jsme právě s Robertem Balzarem napsali. A John slyšel nějakou moji verzi I Fall In Love Too Easily a líbila se mu, takže tu taky, ve velkým zvuku. Navrhl jsem ještě Killing Time, pěknou starou baladu, co už jsem dlouho nehrál a mám ji rád,” přibližuje Dan Bárta a uzavírá: „Jasně, že to klade na mě nároky, budu muset být připraven, mnoho času na nějaké sehrávání nebude. A taky jsem, marná sláva při vší sebeúctě, péro z dlouhoveskýho gauče. Takže se těším, jsem zvědavý. Na ně i na sebe. Pevně věřím, že hudba je jen jedna, a že vím, která to je, a že si ji spolu zahrajeme.” Koncert navíc obohatí také japonská varhanice Akiko Tsuruga.

JazzFestBrno již také ohlásil první koncert na rok 2024: 15. února v Sono Centru vystoupí pro velký zájem dokonce dvakrát virtuózní hráč na banjo a patnáctinásobný držitel Grammy Béla Fleck.