Zemřel Andy Rourke, baskytarista kapely The Smiths. Bylo mu 59 let

Rourke se stal nepostradatelným členem kapely a jeho zručnost na baskytaru výrazně přispěla k tvorbě některých nejvýznamnějších skladeb skupiny, mezi něž patří "This Charming Man," "There Is a Light That Never Goes Out," a "Some Girls Are Bigger Than Others."

Po rozpadu The Smiths v roce 1987 se Rourke aktivně zapojil do sólové kariéry zpěváka Morrisseyho, a to nejen jako spoluautor, ale také jako hráč na baskytaru v jeho sólových singlech. Jeho přínos pro tvorbu hudby se tak neomezil pouze na éru The Smiths, ale rozšířil se i do dalších hudebních projektů.

Rourke účinkoval ve všech čtyřech studiových albech této manchesterské skupiny - The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) a Strangeways, Here We Come (1987), jakož i na jejím jediném koncertním albu Rank (1988).

Mat Osman, baskytarista londýnské kapely Suede, vyjádřil své pocity ohledně Andyho Rourka slovy: "Byl absolutně výjimečným hudebníkem, vzácným baskytaristou, jehož zvuk jste mohli okamžitě rozpoznat."

Později během své kariéry hrál Rourke v superskupině Freebass s dalšími dvěma manchesterskými baskytaristy - Garym Mounfieldem ze Stone Roses a Peterem Hookem z New Order.

Andy Rourke se neomezoval pouze na svou práci se skupinou The Smiths. Spolupracoval s řadou dalších hudebníků a kapel, čímž si vytvořil pestrý hudební repertoár. Jeho basové party můžeme slyšet i na nahrávkách skupin jako The Pretenders a Killing Joke, kde přinesl svůj výjimečný styl do těchto hudebních projektů. Dále se Rourke angažoval ve spolupráci s umělci jako Sinéad O'Connorová, Aziz Ibrahim a dalšími.

Zapojil se do dalších hudebních formací, které přinesly nové a zajímavé hudební zážitky. Spolu s Boneheadem, bývalým kytaristou skupiny Oasis, se podílel na projektu Moondog One, který přinášel inovativní zvukové experimenty. Dále spolupracoval s Dolores O'Riordanovou, zpěvačkou irské skupiny The Cranberries, ve skupině D.A.R.K., která představovala fúzi různých hudebních stylů a tvůrčích vize.