Události Petra Nutila: Dopis Ježíškovi, polévání obrazů a past na Babiše

Na budově ministerstva vnitra na pražské Letné se objevila u příležitosti svátku 28. října česká a ukrajinská vlajka, vkusně doplněná o portrét Vladimíra Putina v plastovém pytli na mrtvoly. Pěkné gesto, jen si říkám, jestli není na podobná psaní dopisů Ježíškovi ještě trochu brzo.

Holohlavý aktivista v budově Haagské obrazárny národního muzea přilepil svou hlavu k dílu barokního malíře Johannese Vermeera Dívka s perlou a nechal se polít omáčkou z plechovky. Stalo se tak jen pár dnů poté, co klimatičtí aktivisté v německé Postupimi chrstli bramborovou kaši na Monetův obraz a přilepili se k podlaze, načež zveřejnili prohlášení, ve kterém konstatují, že „dělají z Moneta scénu a veřejnost je publikem.“ Obě akce tak následovaly po happeningu anglických aktivistů, kteří takto pocákali rajčatovou omáčkou v londýnské Národní galerii obraz Slunečnice od Vincenta van Gogha, a to ve snaze upozornit na klimatické problémy s fosilními palivy. Vede mě to k otázce, čím by asi tak útočily jiné národy. Existuje na to nějaký globálně sdílený a utajovaný klíč, čím konkrétně aktivisté různých zemí hodlají poškozovat obrazy starých mistrů? Vždyť je to skvělá příležitost k propagaci národních pokrmů! A když už, tak bych doporučil v rámci PR polévat výtvarné poklady výhradně vlastních géniů. Ale čím? Čechy by asi hned napadlo pivo, ale to není úplně fotogenické – takže by se dala doporučit třeba koprovka, svíčková, nebo čočka na kyselo. Slovák by si asi vybral bryndzu, Maďar halászlé, Ind asi curry. A čím byste polili Hynaisovu Oponu národního divadla vy? A jakou částí těla byste se k ní přilepili? Napište nám do komentářů.

Elon Musk si za 44 miliard dolarů koupil sociální síť Twitter, vyhodil ředitele, přinesl si do kanceláře vlastní umyvadlo a nechal se slyšet, že tuto sociální platformu osvobozuje. A my, co na Twitteru jsme, se už moc těšíme na návrat takových smazaných legend jako je Donald Trump, Kayne West nebo konspirátora Alexe Jonese.

Až třicetitisícová soudní pokuta a exekuce donutila Andreje Babiše omluvit se za jeho výroky o zaplacených demonstrantech na protestech z roku 2018 proti jeho vládě. Paní Filipové, která ho žalovala, gratulujeme. Byla tak opět dokázána prorocká pravdivost slov Al Capona, který říkal: „Namířenou pistolí a laskavým slovem dosáhnete mnohem víc než jen laskavým slovem.“

Vláda rozhodla o znovuzavedení povinnosti pro členy vlády a jejich náměstky prokázat se před jmenováním do funkce čistým lustračním osvědčením. Je to taková past na Babiše, který by se tak už znova stát premiérem nemohl. Pro ty mladší – lustrační osvědčení je doklad o tom, že někdo nebyl zapletený s tajnou policií komunistického režimu. Což Babiš byl a dost. A i když se vám to může zdát jako spor odněkud z pravěku, má to smysl. Je to taková pojistka, kterou třeba Němci po druhé světové válce v trochu jiné formě taky zavedli, aby jim do vrcholných politických orgánů nelezli spolupracovníci Gestapa a nacisté. No a nakonec, myslím, že je konečně po třech desetiletích už fakt čas odstřihnout se a poslat komunistické udavače jednou provždy k ledu.

Po Twitteru proběhla zpráva, že Brno si navzdory stále probíhající válce na Ukrajině ponechá falicky vztyčenou sochu Vladimíra Putina (interně přezdívaného Chujo), vystavenou od roku 2010 na náměstí Svobody pod krycím názvem Brněnský orloj. A je to dobře.

Když jsme u toho ruského prezidenta. Putin prohlásil, že politika Západu je krvavá a špinavá a dožadoval se rovnoprávnosti. Tak jako nevím, ale skoro mi to připomíná ten cimrmanovský případ otcovraha a matkovraha, který žádá soud o shovívavost, protože je sirotek.

Soud zrušil Klausovu pokutu za vystoupení bez roušky na demonstraci v říjnu 2020, protože se opírala o nezákonné opatření ministerstva zdravotnictví. Bohužel, tato zpráva dnes – o dva roky později, stejně jako covid, nebo třeba Václav Klaus už pěkných pár let předtím, nikoho nezajímá. Sorry, Václave.

A dobrá zpráva na konec. Definitivně naposled ve svém posledním funkčním období rozdal medaile prezident Miloš Zeman. Ještě chvíli vydržíme a už na něj konečně budeme moci zapomenout.