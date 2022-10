Události Petra Nutila: Jan Žižka, schrödingerův Babiš a deprese

Novináři Seznam Zpráv se zeptali poslanců hnutí ANO na to, koho jejich hnutí bude nominovat jako kandidáta na prezidenta. Kupodivu se ukázalo, že jejich názor se narodí až 26. října, kdy se podle svých vlastních deklarací hodlá pan majitel politické divize Agrofertu Andrej Babiš (čtěte ANO) rozhodnout, zda bude kandidovat sám, nebo vyšle někoho jiného.

No, jestli se něco poslancům ANO něco nedá upřít, pak je to poslušnost.

Přestože prezidentské volby budou už v lednu 2023, zatím o téhle otázce 50 poslanců ANO, které se novinářům Seznamu povedlo odchytit, vůbec ani náhodou nepřemýšlí a rozhodně na to nemají žádný názor.

Chápu, nepřišly notičky, myslet se nevyplácí a už vůbec ne v holdingu, a ani náhodou ne do doby, než vrchní velitel a vůdce, generální tajemník a nejvyšší božstvo, předseda , majitel a hlava pomazaná vyjeví svým poddaným svou vůli.

Zmatení herci z ANO bez scénáře (jako třeba Aleš „Medůza“ Juchelka) tak vypouštějí do světa větičky o tom, že ANO postaví člověka s velkým Č. Zda velikost „Č“ bude přeměřovat Schillerová, Havlíček, nebo dokonce sám vůdce Andrej, si bohužel Juchelka nechal pro sebe. Škoda.

Babišova prezidentská kandidatura je tak stále schrödingerovou kočkou české politiky, existuje a neexistuje zároveň. Bystří komentátoři na možnost kandidatury usuzují z analýzy fotek na Andrejově Facebooku, kde se v poslední době začal objevovat tu se šťěnátkem, tu s hříbkem. Naše redakce však spekulovat nehodlá. My se držíme faktů. A tak víme úplné nic o tom, co se líhne v průhonické sokolovně, zato to víme naprosto přesně.

Rusům spadla po výbuchu polovina Kerčského mostu na Krym. Asi vítr, nebo co.

Šéfka britských konzervativců Liz Trussová po pouhých 44 dnech u vesla rezignovala na funkci britské premiérky. Stalo se tak jen den poté, co prohlásila, že je bojovnice, která se nevzdává. Zapíše se tak zlatým písmem do dějin Británie jako představitelka nejkratší vlády v historii země. Na světové přeborníky v co nejkratším úseku vládnutí ale nemá. Ti skuteční favorité dokázali nabýt i ztratit moc v řádu hodin, maximálně jednotek dnů (psali jsme o tom tady). Holt se mají Britové ještě co učit.

Když jsme u té historie, tak stojí za zmínku, že ještě pořád je v kinech historický film Jan Žižka, který ale nemá kupodivu s Žižkou, ani historií nic společného. Je to sice nejdražší film v české historii, a dokonce na kameře a výpravě je to i vidět, nicméně scénář vypadá asi tak, jako kdybyste dali neomezený rozpočet na banální scénku partě historického šermu. Takže je to sice drahý, ale špatný film. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.

Devět aktivistů se v pavilonu Porsche v muzeu VW Autostadt přilepilo k podlaze s tím, že chtějí Volkswagen přimět k tomu, aby prosazoval zavedení rychlostního limitu 100 km/h. VW prohlásilo, že podporuje jejich právo na pokojný protest, vypnulo světla a topení, odmítlo přinést mísy, aby mohli "důstojným způsobem močit a defekovat" a nechalo je tam přilepené, což aktivisté následně naštvaně a popuzeně komentovali na Twitteru. Tak nějak mě k tomu napadá jen klasický citát Ricky Gervaise: „Dělejte své vlastní věci a uvidíte, jestli přežijete.“

V kontextu výše uvedeného vás asi nepřekvapí, že podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je Deprese celosvětově nejčastěji diagnostikovanou psychickou poruchou, trpí jí přibližně 280 milionů lidí a její výskyt roste. Přesto je tohle jedna z věcí, která se dost podceňuje. Btw říct někomu s depresí, aby se dal dohromady, je asi stejně užitečné jako říct někomu s rakovinou, aby přestal mít rakovinu. Tak buďte na nás, kteří depresi máme, trochu milí. A nezapomeňte, že nejrealističtěji odhadují pravděpodobnost budoucích událostí lidé s mírnou depresivní symptomatologií.

A na závěr pár informací, které nepotřebujete a ani nechcete vědět. Exmilenka Karlose Vémoly Lulu vzkázala Agátě Jaromíra Soukupa a Jaromíru Soukupovi, že až se rozejdou, má jí Jaromír zavolat, bo se k němu hodí a tak. Tak jo, tak good luck a silikonu zdar.