Chladnější počasí se prosadí po víkendu. V noci bude mrznout, může i sněžit

Po víkendu se Česku nevyhne ochlazení. Meteorologové teprve upřesní, jak výrazné bude. Ve hře jsou ale denní maxima kolem pouhých 10 °C a návrat mrazivých nocí, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
Meteorologové očekávají, že chladný vzduch začne do Česka pronikat během pondělí, kdy se v oblasti Britských ostrovů usadí stabilní tlaková výše, která bude blokovat příliv vlhčího vzduchu do střední Evropy od západu. Po její přední straně má od severu k nám proudit chladný vzduch.
"V první řadě není zatím zcela jasné, jak chladný vzduch k nám nakonec pronikne. Teplota v hladině 850 hPa (kolem 1450 m n.m.) ale bude pravděpodobně od pondělí pod 0 °C," uvedli odborníci.
Zejména při vyjasnění tak hrozí, že noční minima poklesnou pod nulu, takže i rána budou v takovém případě mrazivá. Vysoká by nebyla ani denní maxima. Podle předpovědi není pravděpodobný jejich výrazný vzestup nad 10 °C.
"A co sníh? Zatím se zdá, že vzduch, který se k nám dostane, bude spíše sušší, takže srážek neočekáváme moc. V případě jejich výskytu ale bude na horách sněžit," varovali meteorologové.
"Na závěr ještě dodejme, že chladný vzduch se nad naším územím bude pravděpodobně vyskytovat minimálně do poloviny týdne, možná i déle. Příští týden tak bude s velkou pravděpodobností pod průměrem," dodali.
Nobelovu cenu za chemii získali vědci za molekulární architekturu. Otevírá cestu k řešení ekologických problémů
Ocenění v oblasti chemie za rok 2025 získali tři vědci, jejichž průkopnická práce v oblasti molekulární architektury otevírá cestu k řešení některých největších ekologických problémů naší planety. Japonský profesor Susumu Kitagawa, australský profesor Richard Robson a americký profesor Omar M. Yaghi si rozdělí finanční odměnu ve výši 11 milionů švédských korun (přibližně 872 tisíc liber).
Zdroj: Libor Novák