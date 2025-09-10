Deštivé počasí si žádá výstrahu. Platí pro většinu území

Jan Hrabě

10. září 2025 10:59

Zvláštní zachycení deště
Zvláštní zachycení deště Foto: Adam Mráček / INCORP images

V Česku začne ve středu odpoledne pršet. Meteorologové dokonce vydali výstrahu na vydatný déšť, která se týká značné části území republiky. Spadnout může místy i více než 60 milimetrů srážek. 

"S výjimkou jihozápadní poloviny Čech se na většině našeho území od jihu vyskytne dnes večer (středa) a v noci na zítřek vydatný déšť se srážkovými úhrny 30 až 60 mm, ojediněle i více. Ve druhé polovině noci budou srážky od jihozápadu ustávat," uvedli meteorologové na sociální síti X.

Výstraha vstoupí v platnost ve středu v 17:00 a potrvá až do čtvrtečních 5:00. Alespoň částečně se týká všech krajů s výjimkou Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.

Experti neočekávají větší reakci hladin vodních toků na srážky, protože půda na většině míst není moc nasycená. V místech s intenzivnějšími srážkami ale mohou zejména hladiny menších vodních toků krátkodobě vystoupat nad první stupeň povodňové aktivity. 

Předpověď počasí na středu slibuje déšť. Spadnou desítky milimetrů srážek

