V Česku začne ve středu odpoledne pršet. Meteorologové dokonce vydali výstrahu na vydatný déšť, která se týká značné části území republiky. Spadnout může místy i více než 60 milimetrů srážek.
"S výjimkou jihozápadní poloviny Čech se na většině našeho území od jihu vyskytne dnes večer (středa) a v noci na zítřek vydatný déšť se srážkovými úhrny 30 až 60 mm, ojediněle i více. Ve druhé polovině noci budou srážky od jihozápadu ustávat," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Výstraha vstoupí v platnost ve středu v 17:00 a potrvá až do čtvrtečních 5:00. Alespoň částečně se týká všech krajů s výjimkou Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.
Experti neočekávají větší reakci hladin vodních toků na srážky, protože půda na většině míst není moc nasycená. V místech s intenzivnějšími srážkami ale mohou zejména hladiny menších vodních toků krátkodobě vystoupat nad první stupeň povodňové aktivity.
Související
Předpověď počasí na středu slibuje déšť. Spadnou desítky milimetrů srážek
Předpověď počasí opět slibuje trvalejší déšť. Očekává se na jiných místech
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Deštivé počasí si žádá výstrahu. Platí pro většinu území
před 45 minutami
Kallasová: Ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně
před 1 hodinou
"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok
před 1 hodinou
Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?
před 2 hodinami
Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony
před 4 hodinami
Předpověď počasí na středu slibuje déšť. Spadnou desítky milimetrů srážek
včera
Karel III. navštíví katolický pohřeb. Britové se rozloučí s vévodkyní Katharine
včera
Revoluce v pražském zdravotnictví. Motol a Homolka se spojí, rozhodl Válek
včera
Tragickou nehodu na Mostecku nepřežila jedna osoba
včera
Podezření na obecné ohrožení. Policie vyšetřuje nehodu autobusu se studenty
včera
Policie uzavřela vyšetřování případu vraždy dvou novorozenců na Rychnovsku
včera
Italové se rozloučili s Armanim. Panovala přísná opatření
včera
BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo
včera
Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu
včera
Merz zahájil autosalon v Mnichově kritikou zákazu prodeje aut se spalovacími motory
včera
Důchodci na Ukrajině čekali, až jim pošta vyplatí důchod. Mezitím je zabila ruská raketa
včera
Maduro ve Venezuele opět změnil datum Vánoc
včera
Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?
včera
Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron
včera
Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat
Zástupci Evropské unie a Spojených států projednali možné zpřísnění sankcí vůči Rusku. Jedná se o první takový koordinovaný krok od doby, co se Donald Trump vrátil do Bílého domu. Americký prezident, který v minulosti od finančních hrozeb vůči Rusku ustupoval, tento týden řekl, že je připraven přejít k „druhé fázi sankcí“. Zatím ale podle The Guardian není jasné, jakou budou mít podobu.
Zdroj: Libor Novák