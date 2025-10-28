Hurikán Melissa je jednou z nejsilnějších bouří v historii. Mohou za to člověkem způsobené změny počasí?

Hurikán Melissa, který byl americkým Národním hurikánovým centrem povýšen na maximální pátou kategorii, je předpovídán jako jedna z nejsilnějších bouří v zaznamenané historii, která by měla zasáhnout Jamajku. Pomalý postup Melissy, která zesílila z třetí na pátou kategorii již v pondělí, představuje obrovskou hrozbu pro ostrov.
Podle meteorologů je spojení mezi hurikány a klimatickou změnou způsobenou člověkem složité, ale jasné. Ačkoliv se nepředpokládá, že by globální oteplování zvyšovalo celkový počet tropických bouří, vyšší teploty vzduchu a moře zvyšují jejich intenzitu. To se projevuje silnějšími větry, vydatnějšími srážkami a větším rizikem pobřežních záplav.
Frekvence velmi intenzivních hurikánů, jako je Melissa, se zvyšuje a tento trend bude s globálním oteplováním pokračovat. Mezinárodní panel pro změnu klimatu (IPCC) dospěl k závěru, že „podíl tropických cyklón čtvrté a páté kategorie se bude s oteplováním celosvětově velmi pravděpodobně zvyšovat“.
Předběžné studie naznačují, že dopad klimatické změny je značný. Například loňský hurikán Milton měl kvůli globálnímu oteplování vítr silnější o 10 % a srážky intenzivnější o 20–30 %. Je proto vysoce pravděpodobné, že hurikán Melissa je kvůli vlivu člověka vlhčí a větrnější, ačkoliv přímá analýza bude provedena až po události.
Ministr pro vodu, životní prostředí a klimatické změny Jamajky Matthew Samuda popsal situaci jako „děsivou“. Upozornil, že 70 % populace ostrova žije do pěti kilometrů od moře, což ohrožuje nízko položené oblasti včetně Kingstonu, Rocky Point a St Elizabeth.
Vláda strávila poslední týden upozorňováním obyvatel na úkryty a doporučováním umísťování pytlů s pískem proti záplavám. Samuda vyjádřil obavy, že je těžké přesvědčit lidi k evakuaci do úkrytů, protože mají tendenci „chránit svůj majetek, namísto aby chránili své životy“. Vyzval proto diasporu, aby kontaktovala rodinné příslušníky dříve, než bude příliš pozdě.
Pro Jamajku jsou tropické bouře a hurikány běžnou hrozbou, sezóna trvá od června do listopadu s vrcholem v druhé polovině října. I když ostrov zažije dopady dvou až tří bouří ročně, přímé zásahy jsou vzácné. Od roku 1988 zasáhly Jamajku přímo jen tři hurikány.
Oko Melissy se stále nachází jižně od Jamajky, přičemž meteorologové považují za landfall (dopad) okamžik, kdy se oko bouře dotkne pobřeží. Hurikán se skládá ze tří hlavních částí: vnějších dešťových pásů, oka a stěny oka. V centru bouře se vzduch propadá, což vytváří oko bouře – relativně klidnou oblast s mírným větrem a bez mraků.
Naopak stěna oka (eyewall) je tvořena prstencem vysokých bouří s rychle stoupajícím vzduchem a obsahuje nejsilnější větry. Klid uvnitř oka ovšem může představovat falešný pocit bezpečí, protože po jeho přechodu přichází druhá část stěny oka. Je dokonce předpovídána výměna stěny oka, kdy se vnitřní stěna zhroutí a je nahrazena vnější. Během tohoto procesu bouře přechodně oslabí, ale může se znovu zintenzivnit a dokonce zvětšit svou velikost.
Na Jamajce, v Lucea poblíž Montego Bay, pociťují turisté, jako je Rebecca Chapman, nejdříve silný vítr a rozbouřené moře. Poté ale nastalo ticho a „zvláštní řev“ vycházející z moře. Rebecca popisuje, že „všichni ptáci odletěli, takže je tu opravdu ticho“, což vytváří až „město duchů“. Turisté jsou uvězněni v hotelu, který je stěhuje do chráněnějších pokojů.
