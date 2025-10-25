Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. října 2025 16:37

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Počasí v Česku je v posledních dnech větrné a kvůli větru i pocitově chladné. Změna přijde až v polovině příštího týdne, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). První listopadový víkend každopádně přinese relativně vysoké teploty. 

Meteorologové očekávají i na začátku příštího týdne, kdy budou školákům pokračovat pětidenní podzimní prázdniny, chladnější, větrné a na srážky bohaté počasí. Na horách nejsou vyloučeny ani sněhové srážky. Změna nastane v polovině pracovního týdne.

Od středy totiž začne počasí v Česku ovlivňovat tlaková výše se středem nad Alpami, která se v dalších dnech bude přesouvat směrem k jihovýchodu. "Mezi ní a tlakovou níží nad východním Atlantikem k nám postupně bude proudit zejména ve vyšších vrstvách atmosféry teplý vzduch od jihu až jihozápadu, což znamená převládající inverzní raz počasí," uvedli experti na síti X. 

Nejvyšší teploty se podle týdenní předpovědi hydrometeorologického ústavu v rozmezí pouhých několika dní zvýší o více než deset stupňů. Zatímco v pondělí místy odpolední maxima dosáhnou jen na 5 stupňů, v pátek a o víkendu někde vyšplhají až na 17 °C.

Meteorologové navíc zmínili inverzi, což je jev, při kterém mohou být teploty na horách vyšší než v nížinách. Dá se tak předpokládat, že sníh se neudrží ani v nejvyšších polohách. 

před 6 hodinami

Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu

Související

Více souvisejících

Počasí Podzim ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 40 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Donald Trump a Kim Čong-un

Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem

Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že by se během nadcházející asijské cesty rád setkal se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Pokud by k setkání došlo, Trump by tak navázal na společné rozhovory, které uskutečnil během prvního mandátu v Bílém domě. 

před 3 hodinami

Čínská armáda, ilustrační fotografie.

Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem

Napětí v západním Pacifiku znovu narůstá, tentokrát nejen na diplomatické frontě, ale i v hlubinách oceánu. Čína zrychluje modernizaci své ponorkové flotily, zatímco Spojené státy, zmítané společensko-politickými turbulencemi a novým izolacionistickým impulsem v Bílém domě, hledají způsob, jak udržet vojenskou i politickou převahu v regionu, který se stává epicentrem globálního mocenského střetu.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Aktualizováno před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

USS Gerald R. Ford

USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě

Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil přesun úderné skupiny letadlové lodi dosud dislokované v Evropě do karibské oblasti. Toto masivní posilování amerických vojenských sil v regionu vyvolává otázky ohledně skutečných záměrů Trumpovy administrativy, která zároveň stupňuje nátlakovou kampaň na Venezuelu.

včera

včera

Kirill Dmitrijev

Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače

Pouhých pár dní poté, co prezident Donald Trump ohlásil zpřísnění sankcí vůči Rusku, dorazil do Spojených států Kirill Dmitrijev, klíčový ruský ekonomický emisar a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF). Podle exkluzivních zdrojů CNN se Dmitrijev chystá na „oficiální“ jednání s představiteli Trumpovy administrativy.

včera

včera

Volební štáb Motoristů

"Když to zvládl Lipavský..." Turek si na ministerstvo zahraničí věří, připouští ale, že ho dostat nemusí

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se poprvé po delší době veřejně vyjádřil ke své možné nominaci na ministra zahraničí. Dorazil na páteční jednání formující se koalice ANO, SPD a Motoristů, kde se projednávala právě zahraniční politika. Ačkoliv se k možnému ministerskému křeslu staví rezervovaně, naznačil, že by byl schopen tuto funkci vykonávat.

včera

Svět stojí na prahu nové války. Už teď je ale jasné, že nebude mít vítěze

Spojené státy stupňují námořní operace v Karibiku, které prezentují jako součást „obrany proti pašování drog“, zatímco Caracas varuje před hrozbou agrese. Série útoků na plavidla spojená s venezuelskými kartely vyvolala pochybnosti o jejich legálnosti i skutečných motivech Washingtonu. Zatímco Bílý dům mluví o sebeobraně, region vnímá americké akce jako krok k možné intervenci. Venezuela mezitím mobilizuje armádu, civilní milice i propagandu, a oblast se nebezpečně přibližuje prahu ozbrojeného střetu.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy