Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna

Počasí v Česku je v posledních dnech větrné a kvůli větru i pocitově chladné. Změna přijde až v polovině příštího týdne, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). První listopadový víkend každopádně přinese relativně vysoké teploty.
Meteorologové očekávají i na začátku příštího týdne, kdy budou školákům pokračovat pětidenní podzimní prázdniny, chladnější, větrné a na srážky bohaté počasí. Na horách nejsou vyloučeny ani sněhové srážky. Změna nastane v polovině pracovního týdne.
Od středy totiž začne počasí v Česku ovlivňovat tlaková výše se středem nad Alpami, která se v dalších dnech bude přesouvat směrem k jihovýchodu. "Mezi ní a tlakovou níží nad východním Atlantikem k nám postupně bude proudit zejména ve vyšších vrstvách atmosféry teplý vzduch od jihu až jihozápadu, což znamená převládající inverzní raz počasí," uvedli experti na síti X.
Nejvyšší teploty se podle týdenní předpovědi hydrometeorologického ústavu v rozmezí pouhých několika dní zvýší o více než deset stupňů. Zatímco v pondělí místy odpolední maxima dosáhnou jen na 5 stupňů, v pátek a o víkendu někde vyšplhají až na 17 °C.
Meteorologové navíc zmínili inverzi, což je jev, při kterém mohou být teploty na horách vyšší než v nížinách. Dá se tak předpokládat, že sníh se neudrží ani v nejvyšších polohách.
Spojené státy stupňují námořní operace v Karibiku, které prezentují jako součást „obrany proti pašování drog“, zatímco Caracas varuje před hrozbou agrese. Série útoků na plavidla spojená s venezuelskými kartely vyvolala pochybnosti o jejich legálnosti i skutečných motivech Washingtonu. Zatímco Bílý dům mluví o sebeobraně, region vnímá americké akce jako krok k možné intervenci. Venezuela mezitím mobilizuje armádu, civilní milice i propagandu, a oblast se nebezpečně přibližuje prahu ozbrojeného střetu.
Zdroj: Jakub Jurek