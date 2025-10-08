Počasí bude během víkendu typicky podzimní

Teploty se o nadcházejícím víkendu udrží na stejných hodnotách jako v průběhu tohoto týdne. Podle ČHMÚ.cz naměříme v maximech zhruba 17 stupňů.
Předpověď na sobotu:
Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ojediněle, na severu a severovýchodě místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s.
Předpověď na neděli:
Převážně oblačno, ojediněle, na severu a severovýchodě místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý, během dne místy mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.
Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotil možnost vzniku vlády hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. „Teď je to první kolo, takže strany přicházejí s maximalistickými požadavky. SPD a Motoristé chtějí do vlády, Babiš je tam optimálně nechce. SPD a Motoristé ale vidí, že mohou být trpěliví, protože bez nich většinová vláda nevznikne, a ještě mají kam ustupovat,“ vysvětluje.
Zdroj: Jakub Jurek