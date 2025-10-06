Počasí bude tento týden nečekaně teplejší

Tento týden se dočkáme nečekaného oteplení. Denní maxima vyrostou podle ČHMÚ.cz až na 18 stupňů.
Předpověď na pondělí:
Zataženo až oblačno. Místy déšť nebo přeháňky, večer na západě a jihozápadě Čech srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na východě slabý jihozápadní 1 až 4 m/s. Večer bude vítr zvolna slábnout.
Předpověď na úterý:
Zataženo až oblačno, místy občasný déšť, na horách četnější. Naopak na jihu Moravy déšť jen ojediněle. K večeru ubývání deště a místy i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 m/s bude večer slábnout.
Předpověď na středu:
Oblačno až zataženo, na severu místy, jinde ojediněle slabý občasný déšť. Přechodně i polojasno, hlavně ráno a dopoledne a ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při malé oblačnosti kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno.
Předpověď na čtvrtek:
Oblačno až zataženo, místy přeháňky. Postupně až polojasno a přeháňky ojediněle. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C. Slabý, přes den mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na pátek:
Polojasno, přechodně až oblačno, na severovýchodě ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, při malé oblačnosti až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C. Slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na víkend:
Oblačno až polojasno, na severovýchodě území až zataženo. Místy, zejména na severu a severovýchodě přeháňky, na hřebenech hor postupně smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, postupně 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, postupně 9 až 13 °C.
Prezident Petr Pavel zahájí povolební konzultace s lídry politických stran a hnutí, které získaly mandáty v Poslanecké sněmovně. Jako první přišel na řadu šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, s nímž se hlava státu setkala v 9 hodin ráno.
Zdroj: Libor Novák