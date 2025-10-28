Po zbytek podzimních prázdnin bude počasí nestálé. Zatímco dnes ještě budou Česko bičovat silné větry, zítra se oteplí až na 16 stupňů, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na úterý:
Zataženo až oblačno, zpočátku místy až polojasno. Od západu místy déšť nebo přeháňky, zpočátku v polohách nad 800 m sněhové. Později odpoledne a večer na severu a severovýchodě území srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C. Mírný, přes den čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Předpověď na středu:
Oblačno až polojasno, zejména na horách zpočátku až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Večer od západu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout a měnit se na jižní až jihovýchodní.
Související
Větrné počasí doprovodí sněžení, ukazuje předpověď na pondělí
Vítr úřaduje. Hasiči mají plno práce s pády stromů, potíže hrozí i v dopravě
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Živě Na Jamajku se řítí nejsilnější bouře na světě. Hurikán Melissa je dvakrát rychlejší než auto na dálnici
před 2 hodinami
Češti politici si na Vítkově za přeletu gripenů připomněli vznik státu
před 3 hodinami
Trump v Japonsku promlouval k vojákům na palubě letadlové lodi. Pozval na ni nově zvolenou premiérku
před 5 hodinami
Počasí do konce podzimních prázdnin: V týdnu se oteplí
včera
Jamajka se připravuje na katastrofu. Hurikán Melissa se řítí rychlostí 280 km/h
včera
Může být Trump prezidentem potřetí?
včera
Trump si Nobelovku zaslouží, spojil evropské rozvědky, vtipkují zpravodajci. Kvůli USA spolupracují víc než kdy dřív
včera
Joe Biden varuje před „temnými dny“ pro Ameriku
včera
Jordánský král varuje: Mezinárodní jednotky nebudou chtít v Gaze vynucovat mír
včera
Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska
včera
Okamura v čele Sněmovny otestuje zralost české demokracie. Extremismus se dostane do centra politického dění
včera
Trump dorazil do Asie. Chce se setkat s Kim Čong-unem
včera
Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády
včera
Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války
včera
Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí
včera
Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla
včera
Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody
včera
Větrné počasí doprovodí sněžení, ukazuje předpověď na pondělí
26. října 2025 21:51
Metro pojede bez omezení jen den. V úterý proběhne další výluka
26. října 2025 20:56
Sportovní tragédie pro pořadatele her. Nepředstaví se hned dvě domácí lyžařky
Tuhle zprávu rozhodně pořadatelé nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, které se uskuteční příští rok v únoru, nechtěli slyšet. Jednoho z velkých sportovních svátků se totiž nezúčastní domácí hvězdy alpského lyžování Federica Brignoneová a Marta Bassinová. V obou případech nedovolí závodnicím představit se pod pěti olympijskými kruhy zranění.
Zdroj: David Holub