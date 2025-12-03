Výhled počasí až skoro do konce prosince. Sněžit může od středních poloh

Začal prosinec a ruku v ruce s ním i meteorologická zima. Podle meteorologů se během měsíce očekávají nejvyšší teploty kolem šesti stupňů nad nulou. O Vánocích se budou teploty držet kolem nuly. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po teplotně podnormálním minulém týdnu má následovat teplotně průměrné až slabě nadprůměrné období do 28. prosince. "První dva týdny budou průměrné až lehce nadprůměrné. V prvním týdnu se budou minimální noční teploty pohybovat většinou kolem 0 °C, nejvyšší denní budou v první polovině týdne kolem 3 °C, na konci kolem 6 °C," uvedli meteorologové.
Nevyhnuli se ani konkrétnější předpovědi na období svátků. "Vánoční týden vychází na úrovni normálu s průměrem minimálních nočních teplot kolem -3 °C a maximálních denních kolem +2 °C," sdělili.
Co se týká srážek, byl uplynulý týden lehce nadprůměrný. Nadcházející období bude jako celek srážkově průměrné, konstatoval hydrometeorologický ústav.
"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně kolem 10 mm, ve druhém týdnu období kolem 15 mm. Srážky se budou vyskytovat v prvním týdnu jen ojediněle, ve druhém budou četnější a jen přechodně na horách sněhové. V ostatních dvou týdnech bude chladněji a sněhové srážky se mohou objevit od vyšších nebo i od středních poloh," dodali meteorologové.
