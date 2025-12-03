Výhled počasí až skoro do konce prosince. Sněžit může od středních poloh

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. prosince 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Začal prosinec a ruku v ruce s ním i meteorologická zima. Podle meteorologů se během měsíce očekávají nejvyšší teploty kolem šesti stupňů nad nulou. O Vánocích se budou teploty držet kolem nuly. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Deník Shopaholičky

Po teplotně podnormálním minulém týdnu má následovat teplotně průměrné až slabě nadprůměrné období do 28. prosince. "První dva týdny budou průměrné až lehce nadprůměrné. V prvním týdnu se budou minimální noční teploty pohybovat většinou kolem 0 °C, nejvyšší denní budou v první polovině týdne kolem 3 °C, na konci kolem 6 °C," uvedli meteorologové.

Nevyhnuli se ani konkrétnější předpovědi na období svátků. "Vánoční týden vychází na úrovni normálu s průměrem minimálních nočních teplot kolem -3 °C a maximálních denních kolem +2 °C," sdělili. 

Co se týká srážek, byl uplynulý týden lehce nadprůměrný. Nadcházející období bude jako celek srážkově průměrné, konstatoval hydrometeorologický ústav. 

"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně kolem 10 mm, ve druhém týdnu období kolem 15 mm. Srážky se budou vyskytovat v prvním týdnu jen ojediněle, ve druhém budou četnější a jen přechodně na horách sněhové. V ostatních dvou týdnech bude chladněji a sněhové srážky se mohou objevit od vyšších nebo i od středních poloh," dodali meteorologové.

včera

Vánoční počasí. Po sněhové následuje i první teplotní předpověď

Deník Shopaholičky

Související

Počasí

Vánoční počasí. Po sněhové následuje i první teplotní předpověď

Letošní Vánoce už jsou na dohled, máme za sebou první adventní neděli. Meteorologové již o víkendu nastínili, jaká je pravděpodobnost toho, že v Česku bude o svátcích ležet sníh i v nížinách. V nejnovějším měsíčním výhledu pak naznačili, jaké počasí se kolem Štědrého dne očekává. 

Více souvisejících

Počasí Zima ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 30 minutami

před 1 hodinou

včera

včera

Rusko, Kreml

Ideologie, nebo velmocenská identita? Nad zdroji zahraniční politiky Moskvy

Minulý týden navštívil Prahu britský historik sovětského původu Sergej Radčenko. Tuzemským odborníkům i zájemcům z řad veřejnosti mimo jiné představil svou poslední knihu „To Run the World“ (Vládnout světu), která přináší nový pohled na motivaci sovětské zahraniční politiky během studené války. Radčenkova zjištění jsou přitom důležitá i pro pochopení zdrojů jednání současného Ruska. Nedávají však mnoho důvodů k optimismu.

včera

včera

Dominik Feri (TOP 09)

Exposlanec Feri chce, aby ho po půlce trestu propustili na svobodu

Bývalý poslanec Dominik Feri si již odpykal polovinu tříletého trestu odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Podle dostupných informací požádal o předčasné propuštění. Rozhodnutí by mělo padnout na začátku příštího roku. 

včera

Počasí

Vánoční počasí. Po sněhové následuje i první teplotní předpověď

Letošní Vánoce už jsou na dohled, máme za sebou první adventní neděli. Meteorologové již o víkendu nastínili, jaká je pravděpodobnost toho, že v Česku bude o svátcích ležet sníh i v nížinách. V nejnovějším měsíčním výhledu pak naznačili, jaké počasí se kolem Štědrého dne očekává. 

včera

včera

Armáda, ilustrační fotografie.

Pro a proti povinné vojenské služby. Téměř celá Evropa tápe, příkladem může být Finsko

Evropské země znovu řeší povinnou či dobrovolnou vojenskou službu, což je téma, které se po ruské agresi a zhoršení globální bezpečnosti rychle vrací do politických debat. Státy od Francie po pobaltské země hledají způsoby, jak posílit své armády i mobilizační kapacity. Jako velmi kvalitní inspirace může působit Finsko, jež dlouhodobě kombinuje vysokou životní úroveň s robustní, funkční obranou založenou na všeobecné branné povinnosti. Tento model nabízí cenné poučení i pro Českou republiku, jejíž současná struktura záloh zůstává nedostatečná.

včera

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Pokud chcete válku, jsme připraveni, vzkázal Putin Evropě

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý před setkáním s americkými vyslanci pronesl řadu jestřábích poznámek, které eskalují napětí před klíčovými rozhovory o Ukrajině. Putin sice tvrdil, že nevyhledává válku s Evropou, ale zároveň varoval, že pokud „se chce Evropa prát, jsme připraveni hned teď“. Tyto komentáře pronesl novinářům jen chvíli před plánovanou schůzkou s vyslanci Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, v Kremlu.

včera

Ruská armáda

Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města

Situace v silně napadeném městě Pokrovsk ve východní ukrajinské Doněcké oblasti zůstává nejasná, přestože Rusko ohlásilo jeho dobytí. Podle Emila Kastehelmiho, vojenského analytika ze skupiny Black Bird Group, která monitoruje válku pomocí otevřených zdrojů, ruské síly ovládají západní a jižní části města. Zbývající oblasti, tedy východ a sever, popisuje jako „šedou zónu“.

včera

Lubomír Metnar

Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem

Prezident Petr Pavel v úterý pokračoval v neformálních konzultacích s kandidáty na ministerské posty v budoucí koaliční vládě tvořené hnutími ANO, SPD a Motoristé. Na Pražském hradě přijal nominanta na ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), kandidátku na ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Schwarz Bařtipánovou (ANO) a nestranického experta navrženého SPD na ministra dopravy Ivana Bednárika. Prezident má v plánu dokončit všechna setkání s kandidáty do konce týdne, přičemž nejprve jedná s nominanty ANO, poté s SPD a nakonec s Motoristy.

včera

cyklon

1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?

Tropické cyklóny v kombinaci se silnými monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie a k pondělí si vyžádaly přes 1 100 obětí. Očekává se, že bilance mrtvých dále poroste a tisíce lidí zůstaly bez domova. Intenzivní vítr a srážky byly v uplynulém týdnu živeny souběhem hned tří tropických povětrnostních systémů, včetně vzácné cyklonické bouře, která se zformovala v Malackém průlivu. Postiženy byly Indonésie, Malajsie, Thajsko a Vietnam, kde řádily záplavy a sesuvy bahna.

včera

včera

Bílý dům (The White House), Wahsington D.C., USA

Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva

Bílý dům potvrdil, že vysoce postavený admirál amerického námořnictva nařídil druhou sérii úderů na venezuelskou loď údajně zapojenou do pašování drog. Tento útok, označovaný jako „dvojitý úder“ (double tap), který se odehrál 2. září, vyvolal dvoustrannou kontrolu ze strany amerických zákonodárců. Nedávná zpráva deníku The Washington Post uvádí, že první explozi přežili dva lidé a stále se drželi hořícího plavidla, když byli zabiti. To vyvolalo nové otázky ohledně zákonnosti celé akce.

včera

Volodymyr Zelenskyj a Emmanuel Macron

Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj zahájili v pondělí v Paříži v Elysejském paláci rozsáhlou diplomatickou aktivitu během několikahodinových rozhovorů. Macron vyjádřil naději, že probíhající jednání o ukončení války na Ukrajině by mohla být „bodem obratu“ jak pro Ukrajince, tak pro bezpečnostní situaci samotné Evropy.

včera

Vladimir Putin

Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin se má v úterý setkat se zvláštním vyslancem Spojených států Stevem Witkoffem v Moskvě, přičemž Bílý dům vyjádřil velký optimismus ohledně možnosti uzavření dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Očekává se, že se jednání zúčastní i Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který působí jako externí poradce v diplomatických rozhovorech.

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina

Rusko v pondělí prohlásilo, že dobylo východoukrajinské město Pokrovsk, což by bylo významné vítězství pro jeho ozbrojené síly, pokud by se tvrzení potvrdilo. Kyjev tato slova označuje za „hlasitá prohlášení“ ze strany Moskvy, jejichž cílem je ovlivnit nadcházející jednání o ukončení války. Toto ruské tvrzení, které nelze nezávisle ověřit, přichází po měsících těžkých bojů o kontrolu nad tímto strategicky důležitým místem. Moskva při svém útoku na město utrpěla tisíce mrtvých a zraněných.

včera

včera

Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici

Manželská postel o rozměrech 180x200 cm je oblíbenou volbou pro páry, které hledají dostatek prostoru ke spánku. V malé ložnici však může její umístění představovat výzvu, protože zabírá značnou část prostoru. Správné rozmístění postele a její kombinace s vhodným nábytkem jsou klíčem k tomu, aby byla ložnice funkční a zároveň útulná.

Zdroj: Komerční článek

Další zprávy