Teploty v Česku budou nadále klesat, jak bude postupovat podzim a blížit se zima. Vyplývá to z nejnovějšího výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Minimální teploty mohou chvílemi klesat pod nulu, upozornili meteorologové.
Po teplotně kolísavém počasí posledních týdnů, kdy se střídaly podprůměrné, průměrné i nadprůměrné teploty, má tento trend pokračovat i v období do 9. listopadu. Průměrné týdenní teploty se budou udržovat v hranici normálu.
"Koncem října a v první dekádě listopadu bude docházet k pozvolnému poklesu teplot v souladu s postupujícím ročním obdobím, přičemž se budou udržovat kolem normálu. Maximální teploty - s výjimkou posledního předpovědního týdne - by se měly udržovat nad 10 °C, minimální teploty se budou pohybovat většinou nad nulou s možností krátkodobých poklesu i pod touto hranici," uvedli meteorologové ve výhledu.
Množství srážek se v uplynulých týdnech udržovalo v hodnotách kolem normálu. Do konce první listopadové dekády se očekávají chudší týdny, kdy se úhrny srážek budou pohybovat převážně na hranici průměrných a podprůměrných hodnot.
"O něco více srážek lze očekávat v druhém předpovědním týdnu od 20. do 26. října," dodali meteorologové.
Související
Počasí o víkendu: Do hor dorazí sněžení
Předpověď počasí na příští víkend. Podzim nás neopustí
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Počasí má pokračovat v trendu. Teploty budou odpovídat ročnímu období
před 1 hodinou
Velká zavazadla a štědré kompenzace: Evropský parlament chce změnit práva leteckých pasažérů
před 1 hodinou
Trump a Zelenskyj se sejdou v pátek v Bíém domě
před 2 hodinami
Peklo v Pásmu Gazy pokračuje. Hamás v ulicích dál zabíjí, Trump k tomu dal zelenou
před 3 hodinami
Pět let ve vězení. Co čeká Nicolase Sarkozyho za mřížemi?
před 4 hodinami
Vojensky je Hamás těžce poškozen, ale totální eliminace je politicky i operačně v podstatě nemožná, říká Kraus
před 4 hodinami
Vrátí se do Izraele těla mrtvých? Pro Hamás je to větší výzva, než vrátit rukojmí
před 5 hodinami
Číny uvalila rozsáhlé kontroly vývozu vzácných zemin. Stává se velmi nepřátelskou, varuje Trump
před 6 hodinami
Rodí se plán, jak vyřešit problém s Turkovými výroky
před 7 hodinami
Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde
před 8 hodinami
Francií otřásá nejhorší politické krize za několik desetiletí. Macronovy vlády se hroutí, odstoupit ale odmítá
před 9 hodinami
Nastal v Gaze konečně mír? Dohoda dává Netanjahuovi právo na obnovení bojů
před 10 hodinami
Počasí o víkendu: Do hor dorazí sněžení
včera
Dlouhá cesta k uzdravení: Co teď čeká 20 navrátivších rukojmích Hamásu?
včera
Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný
včera
Dohoda o ministerstvech platí dál. Turek podá trestní oznámení, koaliční jednání pokračují
včera
Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost
včera
Nevidím žádný realistický scénář, v němž by Hamás souhlasil s odzbrojením. Netanjahu čelí politickému zúčtování, varuje Salem
včera
Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací
včera
Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi
Hnutí Motoristé sobě se i se svými pouhými 13 poslanci dostalo do mimořádně silné vyjednávací pozice. Bez jejich podpory totiž Andrej Babiš a jeho ANO (80 poslanců) nedisponují ve Sněmovně potřebnou většinou, protože koalice s SPD čítá pouze 95 hlasů a k podpoře vlády chybí dalších šest. Motoristé proto hrozí, že pokud Andrej Babiš neodstoupí od snahy nominovat Filipa Turka na ministra zahraničí kvůli kauze jeho údajných nenávistných výroků, do vlády nevstoupí vůbec.
Zdroj: Libor Novák