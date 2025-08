Počasí: Meteorologové vydali varování, Česko dnes mohou zasáhnou silné bouřky a vydatné deště

Tyto bouřky, zejména na Moravě, budou většinou doprovázeny deštěm a mohou lokálně přinést výraznější úhrny srážek až kolem 30 mm za hodinu, v některých případech i více. I přesto se však srážky očekávají v oblasti s relativně malým nasycením, což znamená, že celkový dopad těchto bouřek by měl být spíše omezený.

Další vývoj bouřkové aktivity se bude odvíjet od příchodu studené fronty z Rakouska. V tomto regionu by mohla vzniknout konvektivní aktivita, která by mohla přinést silnější bouřky. I když to není vysoce pravděpodobné, existuje možnost, že by se z těchto bouřek mohl vytvořit menší bouřkový systém, který by mohl zasáhnout jih a jihovýchod Moravy.

Pokud by k tomu došlo, mohly by se objevit i silnější nárazy větru, avšak tento scénář není jistý, protože dostupná energie pro vznik bouřek nebude příliš vysoká a její vliv večer rychle zeslábne.

Mimo oblasti, na které se vztahuje výstraha, by bouřky měly mít omezený rozsah a jejich projev bude spíše slabší. Později večer a v noci se bouřky mohou objevit spíše ve formě „shluků“ v trvalejších srážkách, přičemž hlavním rizikem zůstane intenzivnější déšť.