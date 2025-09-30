Počasí o následujícím víkendu: V noci hrozí mrazy, během dne déšť

Podzimní počasí dorazilo do Česka v plné síle a pocítíme ho i o nadcházejícím víkendu. Zatímco v noci teploty klesnou až pod nulu, během dne se dočkáme deště, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na sobotu:
Zpočátku jasno až polojasno a ojediněle mlhy, i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Během dne od západu přibývání frontální oblačnosti a postupně místy občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno se bude během dne většinou měnit na mírný jihozápadní až západní 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Postupně ubývání srážek a místy i zmenšená oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C, při zmenšené oblačnosti až 2 °C a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C.
