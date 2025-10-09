Počasí příští týden: Teploty klesnou, citelně se ochladí

Příští týden se počasí citelně ochladí. Podle ČHMÚ.cz klesnou denní maxima až k sedmi stupňům.
Předpověď na pondělí:
Zataženo až oblačno, místy přeháňky nebo déšť, na severovýchodě a severu četnější a v polohách nad 1200 m srážky smíšené nebo sněhové. Během dne od severovýchodu ubývání srážek a oblačnosti. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C. Slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Ojediněle, na severu a severovýchodě místy přeháňky, na horách srážky smíšené nebo sněhové. V závěru období ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při déletrvající malé oblačnosti kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C.
