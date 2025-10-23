Počasí se ochladí. Teploty od zítřka spadnou až o 13 stupňů

Libor Novák

23. října 2025 7:00

Podzim
Podzim Foto: Pixabay

Dnes na teploměru ještě naměříme místy až 20 stupňů, od zítřka se už ale citelně ochladí. Denní maxima se podle ČHMÚ.cz ochladí až o 13 stupňů na místy pouhých 7 stupňů.

Předpověď na čtvrtek:

Zataženo až oblačno. Na západě a severozápadě Čech, během odpoledne od západu i jinde v Čechách déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky až později odpoledne a večer a výjimečně i bouřky. Později večer na západě Čech ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, na Moravě a ve Slezsku 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C. Mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, ve východní polovině území postupně čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Později se vítr bude měnit většinou na západní a přechodně zesílí s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h).

Předpověď na pátek:

Zataženo až oblačno, zpočátku ve východní polovině doznívání deště. Během dne ojediněle, přechodně místy přeháňky, na horách četnější, nad 1100 m sněhové nebo smíšené. K večeru místy i polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s, hlavně v Čechách místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude odpoledne částečně slábnout.

Předpověď na sobotu:

Většinou oblačno. Místy přeháňky, zejména na horách, nad 1100 m sněhové nebo smíšené. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, během dne přechodně čerstvý vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Předpověď na neděli:

Většinou oblačno. Místy přeháňky, nad 1000 m sněhové nebo smíšené. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, na jižní Moravě až 14 °C. Mírný jihozápadní, během dne přechodně čerstvý vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

