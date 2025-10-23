Počasí se ochladí. Teploty od zítřka spadnou až o 13 stupňů

Dnes na teploměru ještě naměříme místy až 20 stupňů, od zítřka se už ale citelně ochladí. Denní maxima se podle ČHMÚ.cz ochladí až o 13 stupňů na místy pouhých 7 stupňů.
Předpověď na čtvrtek:
Zataženo až oblačno. Na západě a severozápadě Čech, během odpoledne od západu i jinde v Čechách déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky až později odpoledne a večer a výjimečně i bouřky. Později večer na západě Čech ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, na Moravě a ve Slezsku 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C. Mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, ve východní polovině území postupně čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Později se vítr bude měnit většinou na západní a přechodně zesílí s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h).
Předpověď na pátek:
Zataženo až oblačno, zpočátku ve východní polovině doznívání deště. Během dne ojediněle, přechodně místy přeháňky, na horách četnější, nad 1100 m sněhové nebo smíšené. K večeru místy i polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s, hlavně v Čechách místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude odpoledne částečně slábnout.
Předpověď na sobotu:
Většinou oblačno. Místy přeháňky, zejména na horách, nad 1100 m sněhové nebo smíšené. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, během dne přechodně čerstvý vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Předpověď na neděli:
Většinou oblačno. Místy přeháňky, nad 1000 m sněhové nebo smíšené. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, na jižní Moravě až 14 °C. Mírný jihozápadní, během dne přechodně čerstvý vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Související
Teplé podzimní počasí nevydrží. Klesnou teploty a zesílí vítr, ukazuje předpověď
Předpověď počasí do poloviny listopadu. Sníh už se může udržet
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy
před 1 hodinou
Počasí se ochladí. Teploty od zítřka spadnou až o 13 stupňů
včera
Jak mohli zloději vykrást Louvre? Prostor hlídala jediná kamera, navíc mířila úplně jinam
včera
ICJ: Izrael je povinen podporovat UNRWA. Neprokázal, že zaměstnanci jsou členy Hamásu
včera
Britská armáda u pobřeží Spojeného království spatřila ruskou válečnou loď
včera
Francie spočítala cenu ukradených klenotů z Louvre. Je astronomická
včera
Exprezident Sarkozy bude mít ve vězení stálou policejní ochranu
Aktualizováno včera
V Nehvizdech u Prahy hoří hala, vyhlášen třetí stupeň poplachu
včera
Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat
včera
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
včera
Ministr Dvořák měl autonehodu po cestě do televize. Utrpěl zlomeninu
včera
Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války
včera
Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus
včera
Tragická dopravní nehoda na Plzeňsku se překvalifikovala. Je z ní pokus o vraždu
včera
Do důchodu v 65 letech? Neudržitelné, tvrdí Jurečka. Prozradil, proč u voleb nefungovaly eDoklady
včera
Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti
včera
Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?
včera
Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow
včera
Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity
včera
Počasí přinese do Česka silný vítr
Na Česko se žene silný vítr. Vát bude od čtvrtka až do neděle a podle ČHMÚ.cz bude dosahovat rychlosti až 55 km/h.
Zdroj: Libor Novák