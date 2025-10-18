Počasí se po víkendu umoudří, naznačuje předpověď

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. října 2025 7:00

Podzimní příroda, ilustrační fotografie
Podzimní příroda, ilustrační fotografie Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Do Česka po právě začínajícím víkendu opravdu dorazí slibované oteplení. Navzdory tomu, že se zima blíží každým dnem. Teploty vyšplhají až na 17 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zatímco během probíhajícího víkendu se odpolední maxima zastaví na 12 stupních, už v pondělí se nepatrně oteplí na 13 °C. V průběhu dalších dvou dní se pak oteplí o další čtyři stupně, takže se středeční nejvyšší teploty zastaví na hodnotě 17 °C.

Oteplení zapříčiní tlaková výše, která se bude přesouvat přes střední Evropu. Po její zadní straně bude do Česka ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplý vzduch od jihu. Od úterý pak bude počasí u nás ovlivňovat rozsáhlá tlaková níže nad severozápadní Evropou.

Předpověď na pondělí:

Oblačno až zataženo, na východě zpočátku jasno až polojasno. Ojediněle mlhy. Večer na severozápadě Čech ojediněle déšť. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C, na východě až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s, ve východní polovině místy s nárazy kolem 15 m/s.

Předpověď na úterý:

Zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, během dne místy déšť nebo přeháňky, zejména na severozápadě. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C. Slabý, během dne místy mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s se na západě bude měnit na jihozápadní.

Předpověď na středu:

Zataženo až oblačno a místy déšť nebo přeháňky. K večeru místy ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

včera

Počasí bude o víkendu chladné. V noci teploty klesnou pod nulu

Související

Počasí

Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese

Každým dnem se krátí podzim, blíží se zima a jasnější jsou i výhledy meteorologů na další roční období. Ani letos to v Česku podle nich nevypadá na kruté mrazy a vydatnou sněhovou nadílku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

Více souvisejících

Počasí Podzim ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj

Trump odmítnul dát Ukrajině Tomahawky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek během setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě nedočkal přislíbení dodávek střel Tomahawk pro údery na Rusko. Zelenskyj přijel do Washingtonu s nadějí, že získá tyto řízené střely dlouhého doletu. Věří totiž, že by mohly zasadit rozhodující ránu válečné ekonomice Kremlu, neboť by umožnily cílené útoky na ropná a energetická zařízení hluboko na ruském území.

před 1 hodinou

Podzimní příroda, ilustrační fotografie

Počasí se po víkendu umoudří, naznačuje předpověď

Do Česka po právě začínajícím víkendu opravdu dorazí slibované oteplení. Navzdory tomu, že se zima blíží každým dnem. Teploty vyšplhají až na 17 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Donald Trump opět přivítal Volodymyra Zelenského v Bílém domě. (17.10.2025)

Ukrajinci zřejmě Tomahawky nedostanou. Trump nechce eskalaci

Ukrajinská armáda zřejmě rakety Tomahawk od Američanů nezíská. Naznačují to vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa během jednání s Volodymyrem Zelenským, který v pátek opět dorazil do Bílého domu. Zelenskyj přitom konstatoval, že on a Trump už si navzájem porozuměli. 

včera

včera

OpenAI

Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT

Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým. 

včera

včera

včera

Miloš Zeman

Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády

Bývalý prezident Miloš Zeman se opět potýká s poměrně vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací podstoupil operaci v blíže nespecifikované pražské nemocnici. Zeman se v uplynulých týdnech zúčastnil předvolebních akcí hnutí Stačilo. 

včera

Počasí

Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese

Každým dnem se krátí podzim, blíží se zima a jasnější jsou i výhledy meteorologů na další roční období. Ani letos to v Česku podle nich nevypadá na kruté mrazy a vydatnou sněhovou nadílku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

včera

včera

Maďarsko

Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu

Evropou otřásají obvinění, že maďarská rozvědka měla už před lety špehovat Evropskou komisi a pokoušet se získávat její úředníky. Zároveň přibývají incidenty, které napínají vztahy mezi Budapeští a Kyjevem – od podezřelých dronů nad ukrajinským územím po vzájemné zákazy vstupu armádních představitelů. Zatímco většina států Evropské unie stojí pevně proti Rusku, Maďarsko se vydává opačným směrem. Hrozí, že jeho izolace v rámci Unie bude už brzy nevratná.

včera

Indie, ilustrační foto

Dokáže se Indie obejít bez ruské ropy?

Energetická politika Indie se stala delikátním balancováním mezi starým spojencem v Moskvě a rostoucím tlakem z Washingtonu. Nejprve přišla v srpnu 50% cla na indické zboží, prezentovaná jako trest za nákup ruské ropy. Následovalo středeční tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že indický premiér Naréndra Módí soukromě souhlasil s ukončením těchto nákupů „během krátké doby“. 

včera

včera

včera

včera

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí

Svět se znovu přibližuje hraně, tentokrát nikoli z nepozornosti, ale z arogance svých vůdců. Donald Trump a Vladimir Putin jednají, jako by pravidla studené války přestala platit a jako by respekt k hranicím, obava z omylu a strach z vlastních zbraní byly známkou slabosti. Spojené státy se stále hlouběji zapojují do války na Ukrajině, zatímco Rusko zkouší, kam až může zajít, než Západ zareaguje. Vzniká tak svět, v němž se mocní znovu učí žít s myšlenkou války mezi jadernými státy, jen bez té zdrženlivosti, která ji kdysi držela na uzdě. A právě v tom tkví největší nebezpečí. Že tentokrát se hranice nepřekročí úmyslně, ale prostě proto, že už ji nikdo nevidí.

včera

včera

Viktor Orbán a Vladimir Putin

Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že bude ještě tentýž den hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Stane se tak v době, kdy se Budapešť připravuje na hostitelství summitu mezi Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump již dříve v tomto týdnu ohlásil, že se s Putinem setká v maďarské metropoli, aby projednali ukončení války na Ukrajině.

včera

Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce

Prezident USA Donald Trump se chystá v pátek hostit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Americký lídr však signalizuje, že ještě není připraven souhlasit s prodejem Kyjevu systému střel s dlouhým doletem, které Ukrajinci zoufale potřebují. Zelenskyj se s Trumpem setká tváří v tvář den poté, co americký prezident a ruský prezident Vladimir Putin vedli dlouhý telefonický rozhovor o konfliktu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy