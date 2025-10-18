Počasí se po víkendu umoudří, naznačuje předpověď

Do Česka po právě začínajícím víkendu opravdu dorazí slibované oteplení. Navzdory tomu, že se zima blíží každým dnem. Teploty vyšplhají až na 17 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zatímco během probíhajícího víkendu se odpolední maxima zastaví na 12 stupních, už v pondělí se nepatrně oteplí na 13 °C. V průběhu dalších dvou dní se pak oteplí o další čtyři stupně, takže se středeční nejvyšší teploty zastaví na hodnotě 17 °C.
Oteplení zapříčiní tlaková výše, která se bude přesouvat přes střední Evropu. Po její zadní straně bude do Česka ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplý vzduch od jihu. Od úterý pak bude počasí u nás ovlivňovat rozsáhlá tlaková níže nad severozápadní Evropou.
Předpověď na pondělí:
Oblačno až zataženo, na východě zpočátku jasno až polojasno. Ojediněle mlhy. Večer na severozápadě Čech ojediněle déšť. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C, na východě až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s, ve východní polovině místy s nárazy kolem 15 m/s.
Předpověď na úterý:
Zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, během dne místy déšť nebo přeháňky, zejména na severozápadě. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C. Slabý, během dne místy mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s se na západě bude měnit na jihozápadní.
Předpověď na středu:
Zataženo až oblačno a místy déšť nebo přeháňky. K večeru místy ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
