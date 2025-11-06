Počasí se tento týden bude už jen ochlazovat

Počasí se bude do konce týdne už jen ochlazovat. Zatímco dnes teploty vyrostou až na 14 stupňů, o víkendu mohou klesnout na 9 až 5 stupňů, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na čtvrtek:
Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 6 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C, na Šumavě až 15 °C. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině a severu Čech s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). V západní polovině Čech a místy i na východě vítr jen slabý.
Předpověď na pátek:
Většinou zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle mrholení. Na východě a během dne místy i jinde polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, při slabém větru kolem 1 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, při celodenní mlze nebo oblačnosti, především v západní polovině Čech kolem 6 °C. Většinou slabý jihovýchodní vítr do 4 m/s, na jižní Moravě, Českomoravské vrchovině a na severu Čech vítr čerstvý 4 až 9 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s.
Předpověď na sobotu:
Většinou zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle mrholení. Na východě a během dne ojediněle i jinde polojasno až jasno. K večeru na východě přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při slabém větru kolem 1 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, při celodenní mlze, především v západní polovině Čech kolem 6 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na jižní Moravě, Českomoravské vrchovině a na severu Čech mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s.
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno a místy mlhy. Ojediněle déšť nebo mrholení, na severovýchodě srážky místy a nad 1100 m smíšené. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C, na Moravě a ve Slezsku místy až 12 °C. Slabý proměnlivý nebo západní vítr do 4 m/s.
