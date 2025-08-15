Počasí zůstane tropické i o víkendu, extrémní teploty ale klesnou

O víkendu se počasí mírně ochladí. Ačkoliv ještě v sobotu budou denní maxima dosahovat tropických hodno, podle ČHMÚ.cz nebudou teploty tak vysoké jako dnes. V neděli se pak tropů nedočkáme zřejmě vůbec.

Předpověď na sobotu:

Polojasno až skoro jasno, v Čechách a postupně i jinde až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer od severozápadu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C, na jižní a střední Moravě 29 až 33 °C. Slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Předpověď na neděli:

Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti zpočátku ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem 17 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C, na jihovýchodě až 28 °C. Slabý, přechodně mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

