Počasí zůstane tropické i o víkendu, extrémní teploty ale klesnou

O víkendu se počasí mírně ochladí. Ačkoliv ještě v sobotu budou denní maxima dosahovat tropických hodno, podle ČHMÚ.cz nebudou teploty tak vysoké jako dnes. V neděli se pak tropů nedočkáme zřejmě vůbec.
Předpověď na sobotu:
Polojasno až skoro jasno, v Čechách a postupně i jinde až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer od severozápadu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C, na jižní a střední Moravě 29 až 33 °C. Slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.
Předpověď na neděli:
Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti zpočátku ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem 17 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C, na jihovýchodě až 28 °C. Slabý, přechodně mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.
Související
Bude až 37 stupňů. Meteorologové v nové výstraze upřesnili stupeň nebezpečí
Jak se chránit před extrémním počasím? Meteoroložka dala čtenářům EZ několik důležitých doporučení
Belgie, Nizozemsko a Německo diskutují o obnově železniční trati Železný Rýn. Trať, jejíž historie sahá až do 19. století, se má dočkat vzkříšení, aby posílila vojenskou mobilitu v reakci na rostoucí hrozbu ze strany Ruska. Tato trasa spojovala belgický přístav Antverpy s německou průmyslovou oblastí Porúří a během druhé světové války a po ní hrála klíčovou roli pro spojenecké síly.
Zdroj: Libor Novák