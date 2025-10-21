Předpověď počasí do poloviny listopadu. Sníh už se může udržet

Jan Hrabě

Jan Hrabě

21. října 2025 7:00

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

I v následujícím období do poloviny listopadu bude v Česku převládat podzimní počasí, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na horách ale může padat sníh, přičemž pokrývka už by se mohla i udržet.

Podle meteorologů má i v období do 16. listopadu pokračovat kolísavý trend teplot z předchozích týdnů. Nejteplejší bude probíhající týden, průměrná teplota má vystoupit k devíti stupňům a bude atakovat hranici slabě nadnormálních hodnot.

"Teplotně nadnormální bude zejména první polovina týdne, víkend a pátek bude opět chladnější, nicméně s ohledem na čerstvý vítr, zůstanou zejména noční teploty i v chladné vzduchové hmotě stále výrazněji nad bodem mrazu," uvedl ústav ve výhledu. 

Po víkendu má následovat ochlazení a trend spíše k normálním nebo lehce podnormálním teplotám. "V průběhu těchto týdnů se maxima budou udržovat po většinu času pod 10 °C a minima se budou stále více přibližovat bodu mrazu (zejména v závěrečném týdnu)," sdělili meteorologové.

Srážkově má být nadcházející období spíše normální nebo slabě nadnormální. Očekává se střídání frontálních systémů s epizodami beze srážek. Největší úhrn kolem 15 milimetrů přinese tento týden.

"I v následujících týden bude střídavě deštivo a celkové úhrny se budou pohybovat nejpravděpodobněji v intervalu mezi 5-10 mm. V průběhu celého období se budou na horách v různě dlouhých epizodách vyskytovat sněhové srážky, v hřebenových polohách se již může i po delší období udržet sněhová pokrývka," dodali experti. 

včera

Počasí do Česka přinese silný vítr. O víkendu se ochladí, na horách může padat sníh

Počasí Podzim sníh ČHMÚ

Zdroj: Libor Novák

