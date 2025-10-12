Předpověď počasí na příští víkend. Podzim nás neopustí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. října 2025 7:00

Praha
Praha Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Podzimní počasí bude úřadovat i během dalšího říjnového víkendu. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle meteorologů není vyloučeno, že noční minima opět poklesnou pod nulu. 

Meteorologové očekávají, že po přechodu studené fronty v druhé polovině příštího pracovního týdne bude během víkendu přes střední Evropu od západu postupovat oblast vysokého tlaku vzduchu, která ovlivní počasí v Česku. 

Následující víkend zprvu přinese oblačné až zatažené počasí, místy má i zapršet. Postupem času se bude vyjasňovat. S velkými výkyvy teplot se nepočítá. Ráno však může být pod nulou. Přes den vyšplhají maxima až na 13 °C.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, postupně polojasno až jasno a ojediněle tvorba mlhy nebo nízké oblačnosti. Nejnižší noční teploty zpočátku 7 až 2 °C, postupně +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.

včera

Počasí o víkendu nevybočí z normálu, místy ale bude pršet

