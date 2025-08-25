Předpověď počasí na závěrečný týden srpna. Trend se před víkendem otočí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. srpna 2025 7:00

Bouřky
Bouřky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předpověď počasí na poslední srpnový týden slibuje oteplování, které vyvrcholí ve čtvrtek. Maximální teploty se dostanou přes třicítku. Do Česka se také vrátí bouřky, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Už pondělní ráno má být teplejší než chladné nedělní. Výjimečně se však - zejména v Čechách - mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Přes den bude relativně slunečno, odpolední maxima se budou pohybovat kolem 22 °C. Výraznější oteplování začne v úterý, kdy už maxima místy dosáhnou letních hodnot. Bude až 27 stupňů. 

"Ve středu již můžeme naměřit výjimečně i 30 °C, teploty ale budou většinou kolem 28 °C. V Čechách bude více oblačnosti a může se objevit výjimečně i slabší déšť nebo přeháňka. Mnoho srážek ale rozhodně nečekáme," uvedli meteorologové na síti X. 

Příliv teplého vzduchu vyvrcholí ve čtvrtek, kdy nejvyšší teploty vyšplhají na 32 stupňů. Chladněji bude na západě Čech. Kvůli vlivu studené fronty se začnou objevovat přeháňky a bouřky, které mohou být i intenzivnější.

I v pátek může pršet v rámci přeháněk a bouřek. Tepleji bude na Moravě, v Čechách již budou teploty pod 25 °C. "Teploty až do začátku září pravděpodobně nepřekročí 25 °C," dodali meteorologové. 

včera

Výhled počasí na příští víkend. Roli sehraje studená fronta

Související

Více souvisejících

Počasí Léto Bouřky ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 10 minutami

Izraelská armáda

Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo

Nad městem Gaza, kde žije zhruba polovina obyvatel Pásma Gazy, se stále zintenzivňují izraelské útoky. Letectvo a tanky už několik dní bombardují okrajové části města, což vyvolává paniku a nutí některé rodiny k útěku. Podle svědků se v noci v oblastech Zeitoun a Šudžáíja ozývaly nepřetržité exploze, tanky ostřelovaly domy a silnice v sousední čtvrti Sabra a v severní Džabáliji bylo zničeno několik budov.

před 1 hodinou

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Sparta z českých zástupců jako jediná úvodní duel vyhrála. Olomouc a Ostrava budou doma dotahovat

Evropský fotbal má za sebou další pohárový týden, ve kterém opět i čeští zástupci hráli o postup do hlavní fáze některé z evropských klubových soutěží. Hned dva české kluby bojují o účast v Konferenční lize, přičemž jedním z nich je pražská Sparta. Jako jediná úvodní duel 4. předkola dokázala vyhrát, když před domácím publikem vyhrála nad FC Riga díky brankám Kuchty a Rrahmaniho, jenž pojišťovací branku vstřelil až v závěru zápasu. Další adept Baník Ostrava svůj duel ve slovinském Celje prohrál 0:1 s tím, že měl štěstí, že se nejednalo o prohru s větším rozdílem. Poprvé se pak v rámci předkol představila Olomouc, která však poznala tvrdou realitu, když na hřišti švédského Malmö prohrála vysoko 0:3.

Aktualizováno včera

včera

Woody Allen

Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě

Legendární americký filmař Woody Allen se krátce před 90. narozeninami postaral o další kontroverzi. V Rusku se dnes měl zúčastnit filmového festivalu Moscow International Film Week. Neměl však být osobně přítomen v ruské metropoli. 

včera

Juraj Blanár

Slovensko se také ozvalo. Ukrajinské útoky na Družbu řeší i s EU

Po Maďarsku se ozývá i Slovensko. Ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer-SD) v nedělní diskuzní relaci na televizní stanici JOJ řekl, že ukrajinské útoky na ropovod Družba jsou v rozporu se slovenskými zájmy, ale neprospívají ani Kyjevu. Maďarský premiér Viktor Orbán si dokonce stěžoval v Bílém domě. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Severní Korea (KLDR)

Muž, který chce zemřít v KLDR. Většinu života byl v "zajetí" na jihu, ale na domov nezapomněl

Pětadevadesátiletý Ahn Hak-sop, bývalý severokorejský válečný zajatec, se na začátku týdne vydal na svou poslední cestu. Chtěl se vrátit na severní stranu Korejského poloostrova, aby byl po smrti pohřben v zemi, kterou stále považuje za svůj jediný domov. Navzdory vysokému věku a zdravotnímu stavu se rozhodl symbolicky projít co nejblíže hranici, kterou považuje za následek „amerického imperialismu“, jenž podle něj brání znovusjednocení rozděleného poloostrova.

včera

Volby, ilustrační fotografie.

Sněmovna se opět vzdaluje Motoristům. ANO vede, STAN šlape na paty SPD

Šest kandidujících subjektů, z nichž se největší podpoře těší hnutí ANO, by se dostalo do Poslanecké sněmovny podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. Mandáty se opět vzdálili Motoristům, kteří se propadli pod čtyři procenta. Ke vstupu do Sněmovny je nutné získat alespoň pět procent hlasů. 

včera

včera

včera

Ukrajinci brání svou zem před ruskými invazními vojsky.

Den, kdy se válka vrátila do Evropy. Od ruské invaze proti Ukrajině uplyne už tři a půl roku

V neděli uplyne tři a půl roku od chvíle, kdy se ruské tanky přehnaly přes ukrajinskou hranici a rozbily poslední iluze o evropské bezpečnosti. Ráno 24. února 2022 se stalo bodem zlomu, okamžikem, kdy se stabilita poválečné Evropy proměnila v křehký a vratký rámec. Stejně jako si svět pamatuje datum 11. září 2001, i tento únorový den zůstane navždy spojen s návratem války do Evropy.

včera

včera

Na Slovensku zemřel člověk, kterého zranil daněk. (23.8.2025)

Snaha pomoci se vymstila. Na Slovensku zemřel muž, kterého zranil daněk

Na Slovensku se v posledních letech potýkají s opakovanými útoky medvědů na člověka, ale smrtelná zranění umí způsobit i jiná zvířata. Důkazem je smutný případ z Dolné Strehové v Banskobystrickém kraji, kde o život přišel muž, který se snažil pomoci daňkovi zaklíněnému v plotě. 

včera

včera

Výhled počasí na příští víkend. Roli sehraje studená fronta

Třicítku budou atakovat teploty v průběhu příštího týdne, takže do Česka se po ochlazení v posledních dnech vrátí léto. Tropy se však během posledního srpnového týdne nečekají, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy