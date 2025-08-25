Předpověď počasí na poslední srpnový týden slibuje oteplování, které vyvrcholí ve čtvrtek. Maximální teploty se dostanou přes třicítku. Do Česka se také vrátí bouřky, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Už pondělní ráno má být teplejší než chladné nedělní. Výjimečně se však - zejména v Čechách - mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Přes den bude relativně slunečno, odpolední maxima se budou pohybovat kolem 22 °C. Výraznější oteplování začne v úterý, kdy už maxima místy dosáhnou letních hodnot. Bude až 27 stupňů.
"Ve středu již můžeme naměřit výjimečně i 30 °C, teploty ale budou většinou kolem 28 °C. V Čechách bude více oblačnosti a může se objevit výjimečně i slabší déšť nebo přeháňka. Mnoho srážek ale rozhodně nečekáme," uvedli meteorologové na síti X.
Příliv teplého vzduchu vyvrcholí ve čtvrtek, kdy nejvyšší teploty vyšplhají na 32 stupňů. Chladněji bude na západě Čech. Kvůli vlivu studené fronty se začnou objevovat přeháňky a bouřky, které mohou být i intenzivnější.
I v pátek může pršet v rámci přeháněk a bouřek. Tepleji bude na Moravě, v Čechách již budou teploty pod 25 °C. "Teploty až do začátku září pravděpodobně nepřekročí 25 °C," dodali meteorologové.
Související
Výhled počasí na příští víkend. Roli sehraje studená fronta
Možná ho viděli i Češi. Na nebi nad Chorvatskem zaujal neobvyklý mrak
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo
před 1 hodinou
Předpověď počasí na závěrečný týden srpna. Trend se před víkendem otočí
včera
Sparta z českých zástupců jako jediná úvodní duel vyhrála. Olomouc a Ostrava budou doma dotahovat
Aktualizováno včera
Rozhodně jsme neprohráli, řekl Zelenskyj krajanům na Den nezávislosti
včera
Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě
včera
Slovensko se také ozvalo. Ukrajinské útoky na Družbu řeší i s EU
včera
Německý boj s migrací. Ministerstvo vyčíslilo, kolik stojí hraniční kontroly
včera
Krejčí po roce v Gironě s největší pravděpodobností opustí Španělsko a zamíří do Anglie
včera
Hromadná nehoda s tragickým koncem. Na Nymbursku zemřel jeden z řidičů
včera
Kim Čong-un sledoval další zbraňový test. Pchjongjang představil nové rakety
včera
Fico v pasti, kterou sám nastražil. Nedodržuje sliby a ztrácí podporu, nespokojení přecházejí jinam
včera
Muž, který chce zemřít v KLDR. Většinu života byl v "zajetí" na jihu, ale na domov nezapomněl
včera
Sněmovna se opět vzdaluje Motoristům. ANO vede, STAN šlape na paty SPD
včera
Motorkář zemřel při nehodě na dálnici D10. Přejelo ho několik aut
včera
Zelenskyj prozradil, jak se tvoří záruky pro Ukrajinu. Vidí reálnou šanci ukončit válku
včera
Den, kdy se válka vrátila do Evropy. Od ruské invaze proti Ukrajině uplyne už tři a půl roku
včera
Nová výše minimální mzdy je vypočtena. Nejnižší výdělek v lednu výrazně vzroste
včera
Snaha pomoci se vymstila. Na Slovensku zemřel muž, kterého zranil daněk
včera
Ukrajina slaví nezávislost a čelí obvinění. Podle Rusů útočila na jadernou elektrárnu
včera
Výhled počasí na příští víkend. Roli sehraje studená fronta
Třicítku budou atakovat teploty v průběhu příštího týdne, takže do Česka se po ochlazení v posledních dnech vrátí léto. Tropy se však během posledního srpnového týdne nečekají, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě