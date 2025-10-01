Rozmary podzimního počasí potrápí zemědělce a zahrádkáře. ČHMÚ varuje

Počasí u nás se změní a začne být dynamické. Česko se ocitne pod vlivem velmi silné tlakové níže. V sobotu se krátce a přechodně oteplí. Neděle a začátek příštího týdne budou opět chladnější, deštivější a pravděpodobně i dost větrné dny - typicky podzimní a sychravé. Teploty ke 20 stupňům nás nečekají, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V Česku začne během čtvrtka ubývat oblačnosti. Noc na pátek tak bude většinou jasná, což povede ke značnému poklesu teplot. Na řadě míst bude v pátek ráno pod nulou, výjimečně teploty klesnou až k -3 °C.
"Zemědělci a zahrádkáři pozor. Mrazivé teploty v noci na pátek a v pátek ráno mohou výrazně poškodit zeleninu," upozornili meteorologové na sociální síti X.
Už v pátek začne počasí v západní Evropě ovlivňovat hluboká tlaková níže, jejíž vliv se postupem času projeví i u nás. "Do oblasti Irska a Británie přinese vysoké nárazy větru. Nás zasáhne její studená fronta během soboty a zesílí vítr," sdělil ústav.
Tlaková níže se o víkendu zastaví nad Severním mořem a zeslábne, očekává se její pohyb k Dánsku. V tu chvíli začne zásadně ovlivňovat počasí ve střední Evropě, především v neděli a na přelomu týdnů.
"Počasí bude dynamické, chladnější a větrné. Nutno ovšem zdůraznit, že situace se ještě bude upřesňovat, zejména přesný vývoj a trajektorie této tlakové níže," dodali meteorologové.
