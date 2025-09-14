V Česku se v rámci sobotních bouřek zřejmě vyskytlo i tornádo. Zaznamenali ho lidé na Hodonínsku, kde před čtyřmi lety udeřilo nejničivější tornádo v moderní historii země. Informace o případných škodách zatím nejsou k dispozici.
"Včera ve večerních hodinách se pravděpodobně vyskytlo u Hodonína a Skalice na hranicích mezi Českem a Slovenskem slabší tornádo," uvedli meteorologové v neděli s tím, že zatím nemají informace o případných škodách a intenzitě jevu.
Jižní Morava byla jednou z oblastí, pro které byla v uplynulých hodinách vydána výstraha před silnými bouřkami. Meteorologové upozorňovali především na to, že může spadnout i přes 50 milimetrů srážek.
"Dovolujeme si jen připomenout, že na území České republiky se ročně vyskytne několik tornád a jakákoli geografická shoda s ničivým tornádem v roce 2021 je čistě náhodná," dodal hydrometeorologický ústav k sobotnímu případu.
Tornádo je silně rotující vír, který se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit velké škody. V Česku udeřilo to nejhorší před čtyřmi lety, konkrétně 24. června 2021, na Břeclavsku a Hodonínsku. Vyžádalo si šest lidských životů, stovky zraněných a miliardové škody.
