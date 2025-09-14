V Česku se zřejmě vyskytlo tornádo. Na Hodonínsku, kde mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. září 2025 12:02

Tornádo
Tornádo Foto: Pixabay

V Česku se v rámci sobotních bouřek zřejmě vyskytlo i tornádo. Zaznamenali ho lidé na Hodonínsku, kde před čtyřmi lety udeřilo nejničivější tornádo v moderní historii země. Informace o případných škodách zatím nejsou k dispozici. 

"Včera ve večerních hodinách se pravděpodobně vyskytlo u Hodonína a Skalice na hranicích mezi Českem a Slovenskem slabší tornádo," uvedli meteorologové v neděli s tím, že zatím nemají informace o případných škodách a intenzitě jevu.

Jižní Morava byla jednou z oblastí, pro které byla v uplynulých hodinách vydána výstraha před silnými bouřkami. Meteorologové upozorňovali především na to, že může spadnout i přes 50 milimetrů srážek. 

"Dovolujeme si jen připomenout, že na území České republiky se ročně vyskytne několik tornád a jakákoli geografická shoda s ničivým tornádem v roce 2021 je čistě náhodná," dodal hydrometeorologický ústav k sobotnímu případu. 

Tornádo je silně rotující vír, který se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit velké škody. V Česku udeřilo to nejhorší před čtyřmi lety, konkrétně 24. června 2021, na Břeclavsku a Hodonínsku. Vyžádalo si šest lidských životů, stovky zraněných a miliardové škody.

Počasí Tornádo Bouřky ČHMÚ

