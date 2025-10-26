Víkendové počasí. Meteorologové tuší, jak bude za týden

Počasí během příštího víkendu příjemně překvapí. Přestože bude začínat listopad, nejvyšší teploty mají dosahovat poměrně vysokých hodnot. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Do Česka bude po úterním přechodu teplé fronty přes střední Evropu proudit teplý vzduch od jihozápadu. Teploty tak od středy porostou a maximálních hodnot dosáhnou před prvním listopadovým víkendem a v jeho průběhu. Nejvyšší teploty vyšplhají až na 17 °C, přestože nebude slunečno. 

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Místy přechodně oblačno až zataženo, ojediněle déšť. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, v Čechách zpočátku 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C.

