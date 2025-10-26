Počasí během příštího víkendu příjemně překvapí. Přestože bude začínat listopad, nejvyšší teploty mají dosahovat poměrně vysokých hodnot. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Do Česka bude po úterním přechodu teplé fronty přes střední Evropu proudit teplý vzduch od jihozápadu. Teploty tak od středy porostou a maximálních hodnot dosáhnou před prvním listopadovým víkendem a v jeho průběhu. Nejvyšší teploty vyšplhají až na 17 °C, přestože nebude slunečno.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Místy přechodně oblačno až zataženo, ojediněle déšť. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, v Čechách zpočátku 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C.
Související
Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna
Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní
před 1 hodinou
Zklamaný Trump se teď s Putinem nesetká. Pro příští jednání má jasnou podmínku
před 2 hodinami
Víkendové počasí. Meteorologové tuší, jak bude za týden
včera
Soucitem proti nenávisti. Pekarová Adamová prozradila, jak reaguje na osobní útoky
včera
Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS
včera
Jurečka podrobil sliby ANO kritice. Na vyšší důchody nemáme, vzkázal lidem
včera
Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici
včera
Zemřel známý sběratel lidových písní Zdeněk Bláha. Ocenilo ho i ministerstvo
včera
Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad
včera
Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna
včera
Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem
včera
Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem
včera
Policie vyšetřuje napadení dívky ve Vimperku. O pomoc žádá svědky
včera
Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá
včera
Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
včera
Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu
Aktualizováno včera
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
včera
Fiala chce, aby Ukrajina mohla útočit na cíle hluboko na ruském území
včera
Objednala si ho Moskva. V Británii padly tresty za žhářský útok v Londýně
včera
Mladík zná trest v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové
Devítiletý trest vězení dostal od královéhradeckého krajského soudu sedmnáctiletý mladík v případu dvojnásobné vraždy z letošního února v prodejně v Hradci Králové. Po pobytu za mřížemi bude následovat ještě zabezpečovací detence.
Zdroj: Jan Hrabě