Zimní počasí je tady. Příští týden dorazí sněžení, mrazy i ledovka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že oblasti Ukrajiny, které jsou stále pod kontrolou Kyjeva, by měly být přijaty "pod deštník NATO" jako způsob, jak ukončit „horkou fázi“ války. V rozsáhlém rozhovoru pro Sky News Zelenskyj naznačil, že by přijal členství v NATO, ale pouze za podmínky, že by bylo nabídnuto celé Ukrajině v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.