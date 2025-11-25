Zimní počasí naplno udeří po půlnoci. Může napadnout až 25 centimetrů sněhu

Zimní a na sníh bohaté počasí bude v Česku panovat i ve středu. Potvrzuje to nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která začne platit po půlnoci z úterý na středu. Na některých místech může napadnout až 25 centimetrů nového sněhu.
Aktuální varování před novou sněhovou pokrývkou bude platné až do půlnoci na čtvrtek. "V noci na středu a během středečního dne očekáváme občasné sněžení, které bude zejména na východě a severovýchodě trvalejší a vydatnější," uvedli meteorologové na síti X.
Podle předpovědi se očekává, že během zítřka může místy napadnout 10 až 20 centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Na severním a severozápadním návětří hor to může ojediněle být i kolem 25 cm.
"Největší intenzitu srážek očekáváme během středečního odpoledne, večer začne sněžení od východu slábnout," podotkli meteorologové. "Sněžit bude s proměnlivou intenzitou i mimo zmíněné oblasti. V případě potřeby budeme výstrahu upřesňovat," dodali.
