Zimní počasí naplno udeří po půlnoci. Může napadnout až 25 centimetrů sněhu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. listopadu 2025 13:32

Sníh v Praze
Sníh v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Zimní a na sníh bohaté počasí bude v Česku panovat i ve středu. Potvrzuje to nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která začne platit po půlnoci z úterý na středu. Na některých místech může napadnout až 25 centimetrů nového sněhu. 

Aktuální varování před novou sněhovou pokrývkou bude platné až do půlnoci na čtvrtek. "V noci na středu a během středečního dne očekáváme občasné sněžení, které bude zejména na východě a severovýchodě trvalejší a vydatnější," uvedli meteorologové na síti X.

Podle předpovědi se očekává, že během zítřka může místy napadnout 10 až 20 centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Na severním a severozápadním návětří hor to může ojediněle být i kolem 25 cm.

"Největší intenzitu srážek očekáváme během středečního odpoledne, večer začne sněžení od východu slábnout," podotkli meteorologové. "Sněžit bude s proměnlivou intenzitou i mimo zmíněné oblasti. V případě potřeby budeme výstrahu upřesňovat," dodali. 

před 4 hodinami

Na sníh bohaté počasí přetrvává. Může napadnout dalších 10 centimetrů

před 5 minutami

před 50 minutami

před 1 hodinou

Dmytro Zolotukhin

Trumpův mírový plán? Ruský dokument nestojí ani za papír, na kterém je napsán, říká Zolotukhin

Plán na zmrazení fronty v Záporoží a Chersonu se prezentuje jako krok k ukončení bojů, ve skutečnosti však podle ukrajinského experta na národní bezpečnost Dmytra Zolotukhyina přináší zásadní politická i bezpečnostní rizika. Ukrajina nebude „obchodovat s ukrajinským územím“ a jakékoli omezení její suverenity by jen posílilo ruský tlak, jak řekl exkluzivně pro EuroZprávy.cz. „Jedinou prioritou je zastavit zabíjení lidí,“ varuje. Zdůraznil, že návrhy, které Ukrajina nemůže přijmout, mír nepřinesou.

před 2 hodinami

Donald Trump

Trump pojede do Číny, jejího prezidenta pak pohostí v USA

Americký prezident Donald Trump oznámil, že souhlasil s návštěvou Číny v dubnu příštího roku. Setká se tam s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Toho zároveň Američané pozvali na návštěvu Spojených států amerických. Informovala o tom BBC po telefonickém hovoru mezi oběma politiky. 

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Evropa narazila na realitu. Kreml odmítá přepracovaný návrh, Kyjev stojí před nemožnou volbou

Evropští lídři po ženevských jednáních hlásí posun v debatě o ukrajinském příměří, přestože Moskva okamžitě odmítla přepracovaný návrh dohody. Roste tak riziko návratu k původnímu americkému plánu, který by po Kyjevu vyžadoval zásadní ústupky. Ukrajina se může ocitnout pod tlakem přijmout řešení diktované Washingtonem a Moskvou, zatímco Evropa se stále není schopna shodnout na použití zmrazených ruských aktiv ani na hlubší bezpečnostní angažovanosti.

před 3 hodinami

Jorga Kotrbová

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová

Českou hereckou obec zasáhla v posledním listopadovém týdnu smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřela významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Informovala o tom Herecká asociace. 

před 4 hodinami

Hasiči zasahují po další vlně ruských útoků. (25.11.2025)

Ukrajina a Rusko si vyměnily masivní údery. Kyjev zažil jednu z nejkrušnějších nocí, šest mrtvých

Rusko hlásí zničení stovek ukrajinských dronů, zatímco Kyjev zažil jednu z nejdramatičtějších nocí letošního roku, během níž zemřelo minimálně šest lidí. Rakety a drony zasáhly obytné čtvrti, energetická zařízení i výškové domy, kde záchranáři hledají oběti v troskách. Útoky přicházejí v době mírových jednání, které podle Kyjeva Moskva doprovází eskalací násilí a systematickým tlakem na civilní infrastrukturu.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Aktualizováno včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Češi budou mít v baráži o MS výhodu domácího prostředí. Nejprve se utkají s Irskem

Ostře sledovaný los ve švýcarském Curychu rozhodl o složení jarní baráže o účast na fotbalovém mistrovství světa a tedy i o soupeřích českého národního týmu. Ten se dozvěděl, že bude hrát doma nejen úvodní semifinálový zápas, ale i případný finálový. Semifinálovým soupeřem bude Irsko, v případě postupu čeká jeden z dvojice Dánsko-Severní Makedonie. První zápas je na programu 26. března 2026, finále se pak bude hrát 31. března 2026.  

včera

Dánská vlajka

Dánsko jako inspirace, jak řešit migraci. Model má přísný, ale účinný

Spojené království zpřísňuje azylovou politiku a přebírá prvky dánského modelu, který už od roku 2015 kombinuje tvrdé kroky vůči žadatelům s důrazem na sociální soudržnost. Dánsko díky restrikcím výrazně snížilo počty žádostí, ale čelí kritice za právní i sociální dopady. Příběhy migrantů i varování expertů ukazují, že odrazující opatření mají limity. Evropské státy proto musí hledat rovnováhu mezi kontrolou a otevřeností.

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry

ANO, SPD a Motoristé udělali další pokrok, co se týká vzniku nové vlády. Premiérský kandidát rodící se koalice Andrej Babiš (ANO) již obdržel nominace na ministry i od dvou dalších stran. Uvedl to v pondělí pro televize CNN Prima News a Nova. 

včera

včera

Maduro, Nicolas

Bílý dům označil lidi kolem Madura za teroristy. Invaze do Venezuely je zase o něco blíž

Administrativa šéfa Bílého domu Donalda Trumpa rozšířila své možnosti postupu vůči Venezuele poté, co se rozhodla zařadit okruh osob kolem tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura mezi subjekty vedené jako zahraniční teroristická organizace. Tento krok se váže k označení struktury nazývané „Cartel de los Soles“, kterou Spojené státy prezentují jako síť jednotek venezuelských ozbrojených sil napojenou na obchod s drogami. Podle expertů však tato struktura není tradičním kartelovým uskupením, ale spíše označením pro údajně zkorumpované představitele režimu.

včera

včera

F-35

Evropa se zasekla u vývoje stíhaček páté generace, když USA testují šestou. Na vině je politika

Evropský vzdušný prostor je pod stálým tlakem ruských výpadů, zatímco Ukrajina se mezitím stává hlavním hybatelem modernizace letectva na kontinentu díky ambiciózním plánům na pořízení švédských Gripenů, francouzských Rafalů i dalších amerických F-16. Kontrastem k tomu je krize francouzsko-německého programu FCAS, který se potácí v průmyslových sporech, politických neshodách a chronickém zpoždění. Evropa tak zůstává bez letounu páté generace, zatímco Spojené státy už testují prototypy generace šesté.

Aktualizováno včera

OBRAZEM: Nawrocki je v Česku poprvé jako polský prezident. Pavel ho přijal na Hradě

Do Česka poprvé od nástupu do úřadu přijel nynější polský prezident Karol Nawrocki. Na Pražském hradě jej v pondělí dopoledne přivítal český protějšek Petr Pavel. Nawrocki se už předtím setkal s ministrem zahraničí Janem Lipavským. 

Zdroj: Jan Hrabě

