Ani Kovář, ani Vaclík. Do pražské Sparty přichází dánský gólman Vindahl Jensen

"Peter má zkušenosti ze zahraničních lig i evropských pohárových zápasů. Je to brankář, který má fyzické parametry i schopnosti, které si u tohoto postu představujeme. Jeho výkony ve druhé Bundeslize jsme v minulé sezoně pravidelně sledovali," představil novou posilu mezi tři sparťanské tyče sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web, kde také prozradil, jaká je aktuální situace kolem Matěje Kováře. "Matěj Kovář společně se svojí agenturou a Manchesterem United nadále zvažují, jak bude pokračovat jeho kariéra. My jsme si přáli, aby to bylo ve Spartě, ale v tento moment už nemůžeme nadále čekat. Blíží se vrchol našeho léta v podobě kvalifikace Ligy mistrů. Jak jsem řekl už v průběhu soustředění v Rakousku, pokud teď nemůžeme přivést Matěje, musíme na to reagovat."

Vindahl Jensen tak svým příchodem rozšíří dánskou enklávu v týmu pražské Sparty a setká se tak s dánskou částí realizačního týmu i s krajany v kádru Casperem Höjerem a Asgerem Sörensenem. Ten mimochodem před Spartou oblékal taktéž dres Norimberku. Sám Jensen neskrýval radost z nového angažmá. "Dnešek je pro mě velkým dnem. Sparta je velký klub, určitě ten největší v Česku. Věřím a zároveň se těším, že tu dosáhnu velkých věcí. Osobně chci nastoupit do co největšího počtu zápasů a být členem týmu, který vyhraje ligu a postoupí do skupiny Ligy mistrů," nechal se slyšet Jensen pro sparťanský web.

S českým fotbalem už má zkušenosti. Nejenže se před dvěma lety utkal jeho Alkmaar s Jabloncem v rámci skupiny Evropské konferenční ligy, přičemž nejprve tehdy doma vyhrál 1:0 a na severu Čech pak remizoval 1:1, ale má nedávnou zkušenost i s pražskou Spartou. S tou Norimberk v přípravě na minulou sezónu prohrál 1:3. "Prohra samozřejmě nikdy není příjemná, do toho ten inkasovaný gól natáčený na bodycam (z pohledu hráče), který na mě pořád vyskakoval na sociálních sítích. Odteď tu ale budu nastupovat na té správné straně," vzpomínal na vzájemné utkání Jensen odlehčeně.

Kromě Norimberku prošel Jensen v minulosti taktéž nizozemským Alkmaarem, v jehož dresu nastoupil do osmi duelů Evropské konferenční ligy a hned čtyřikrát z toho vychytal nulu, a také v norském Nordsjällandu. Chytal za dánský reprezentační tým hráčů do 21 let, do A-týmu byl už sice nominován, ale ještě za něj ani jednou nestartoval. "Nebojím se hrát nohama, určitým způsobem také rád podporuji ofenzivu. Někteří by o mně možná řekli, že jsem typ moderního brankáře. Vím, jaké jsou moje přednosti," pravil sebevědomě Jensen.