Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann

Fotbalová asociace ČR rozhodla, že pro zbytek kvalifikace na MS 2026 svěří českou fotbalovou reprezentaci dosavadnímu asistentovi Jaroslavu Köstlovi. Jak známo, po nevýrazných výkonech a výsledcích posledních zápasů a především pak po poslední prohře na Faerských ostrovech (1:2) u mužstva skončil hlavní kouč Ivan Hašek a společně s ním i další z asistentů Jaroslav Veselý. Na Strahově nyní počítají s variantou, že po tomto kvalifikačním cyklu budou chtít přivést do Česka zahraničního trenéra. Mezi možnými kandidáty by mělo být i velké jméno v podobě Němce Jürgena Klinsmanna.
"Listopadový reprezentační sraz se rychle blíží a bylo pro nás důležité zachovat kontinuitu," okomentoval samotný šéf českého fotbalu David Trunda angažování Jaroslava Köstla do role dočasného trenéra národního týmu.
Přestože se v médiích spekulovalo jako o překlenovacím trenérovi o explzeňském Miroslavu Koubkovi, FAČR záhy po odvolání Ivana Haška uvedla, že její zraky budou směřovat do zahraničních vod, v níž by chtěla ulovit budoucího hlavního stratéga české reprezentace.
V neděli tak přišel s velmi zajímavou spekulací italský novinář Nicolò Schira, podle něhož by měl být manažer reprezentací Pavel Nedvěd v kontaktu s německou fotbalovou legendou Jürgenem Klinsmannem. „Jürgen Klinsmann je kandidátem na trenérskou pozici u národního týmu České republiky. Proběhly už rozhovory,“ uvedl konkrétně na sociální síti X.
Pro server sport.cz se v reakci na toto zjištění vyjádřil samotný předseda FAČR David Trunda. „V tuto chvíli nepovažuji za korektní s ohledem na jednotlivé kandidáty komentovat probíhající ani domnělá jednání o novém trenérovi české reprezentace,“ nechal se slyšet konkrétně. Podle tohoto vyjádření tak jednání mezi oběma stranami nejen že nepotvrdil, ale dokonce ani nevyvrátil.
Právě osoba Jürgena Klinsmanna by mohla splňovat podmínky, které si FAČR stanovila. Podle ní by ráda přivedla trenéra se zkušenostmi z vedení národních týmů a právě to Klinsmann splňuje. Vždyť v minulosti vedl reprezentaci USA (2011-2016), naposledy pak trénoval Jižní Koreu (2023-2024), s níž došel až do semifinále mistrovství Asie, kde nestačil se svými svěřenci na Jordánsko. Svou trenérskou reprezentační kariéru pak začal s německou reprezentací, kterou převzal po neúspěšném Euru 2004 a se kterou po své přestavbě na domácím MS 2006 došel až do semifinále.
Asociace pak věří, že zahraničního trenéra zkusí přemluvit svou vizí a k tomu by měl být ohromen také finanční odměnou spočívající v bonusu v případě postupu na závěrečný šampionát.
Dodejme, že nyní bude mít Köstl na starosti výběr reprezentačního mužstva pro nadcházející listopadový závěrečný zápas v rámci kvalifikace na MS 2026 s Gibraltarem, v němž půjde o udržení druhého koše pro los play-off (baráž) a získat tak výhodu domácího prostředí pro semifinále v boji o postup na MS. Doplňme ještě, že účast v baráži mají Češi jistou díky vítězství ve své skupině v loňské Lize národů.
V duelu s Gibraltarem také půjde o to, zda Češi skončí ve své kvalifikační skupině na druhém místě, neboť pouze o bod za českým týmem se nacházejí na třetí pozici Faerské ostrovy.
Vedle Gibraltaru se pak ještě během listopadového reprezentačního srazu Češi utkají v přípravném zápase se San Marinem.
Související
Češi po ostudě na Faerech mění trenéra. Zatím se ale neví, kdo jím bude
Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce
před 1 hodinou
Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann
před 2 hodinami
Česko setrvá v EU a NATO. ANO to slíbilo voličům, vysvětlila Schillerová
před 3 hodinami
Počasí slibuje první sněhovou nadílku. Může napadnout až 20 centimetrů
před 4 hodinami
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1. Pro zraněnou osobu letěl vrtulník
před 4 hodinami
Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé
před 5 hodinami
Noční ruské útoky na Ukrajinu nepolevují. Zemřeli tři lidé, mezi zraněnými jsou děti
před 6 hodinami
Burevestnik. Rusové otestovali novou raketu s jaderným pohonem
před 7 hodinami
Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní
před 8 hodinami
Zklamaný Trump se teď s Putinem nesetká. Pro příští jednání má jasnou podmínku
před 9 hodinami
Víkendové počasí. Meteorologové tuší, jak bude za týden
včera
Soucitem proti nenávisti. Pekarová Adamová prozradila, jak reaguje na osobní útoky
včera
Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS
včera
Jurečka podrobil sliby ANO kritice. Na vyšší důchody nemáme, vzkázal lidem
včera
Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici
včera
Zemřel známý sběratel lidových písní Zdeněk Bláha. Ocenilo ho i ministerstvo
včera
Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad
včera
Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna
včera
Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem
včera
Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem
Napětí v západním Pacifiku znovu narůstá, tentokrát nejen na diplomatické frontě, ale i v hlubinách oceánu. Čína zrychluje modernizaci své ponorkové flotily, zatímco Spojené státy, zmítané společensko-politickými turbulencemi a novým izolacionistickým impulsem v Bílém domě, hledají způsob, jak udržet vojenskou i politickou převahu v regionu, který se stává epicentrem globálního mocenského střetu.
Zdroj: Jakub Jurek