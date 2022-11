MS ve fotbale: Portugalci a Brazilci coby favorité turnaje potvrdili svou roli, Švýcaři udolali Kamerun

Podle očekávání se v základní sestavě Portugalců objevil Cristiano Ronaldo a už po deseti minutách hry se mohl zapsat do střelecké listiny, kdyby však dokázal zpracovat kolmou přihrávku Otávia a nenarazil pak do vyběhnuvšího gólmana Ati-Zigiho. Postupem času se favorizovaným Jihoevropanům nedařilo dostávat se do příležitostí tak často, jak by si představovali, po půlhodině hry dal opět o sobě vědět Ronaldo, jemuž se tehdy sice povedlo dostat míč do branky, kvůli předešlému faulu ale gól neplatil.

Afričané začali cítit šanci proti Portugalcům uspět a zvyšovali tak obrátky své hry. A přicházeli i šance, jedna z nich třeba v 55. minutě mířil těsně vedle Kudus. Dlouho se ani ve druhé půli nemohli svěřenci kouče Fernanda Santose prosadit, až jim nakonec musela pomoct penalta. Ta byla odpískána po faulu Salisi na Ronalda a právě sám faulovaný v 65. minutě z penalty konečně skóroval a postaral se tak o historický zápis, když vstřelil branku i na svém pátém mistrovství světa, 1:0. Radost z vedení ale vydržela Portugalcům do 73. minuty, kdy se Ghaňanům podařilo vyrovnat zásluhou Ayewa, jenž tehdy zužitkoval Kudusovu přihrávku, 1:1. Další senzaci na tomto mistrovství ale Portugalci nechtěli dopustit a tak za pět minut už zase vedli, když Fernandes poslal za obranu příhru na Félixe a ten z úniku nezaváhal, 2:1 pro Portugalsko. A konec všem spekulacím o dalším překvapení udělal za chvíli střídající Leao, jenž zvýšil na 3:1. Jakkoli se zdálo, že by mohli Jižané dojít k pohodlnému vítězství, vše se změnilo v 89. minutě, kdy se trefil hlavou zblízka střídající Bukari, 3:2. A nemuselo ze strany Ghany zůstat jen u toho, v samotném závěru udělal nepochopitelnou chybu při rozehrávce portugalský gólman Costa, jenž si nevšiml, že je za ním ještě Williams, a kdyby ten pak neuklouzl, mohla z toho být i remíza.

To Brazilci ve skupině H zahájili svůj vstup do turnaje daleko jednoznačněji, i když ani jim se první poločas nevyvedl podle představ. Na srbskou obranu nenacházeli dlouho recept, neuspěl ani Neymar přímo z rohu a proti Milinkovičovi-Savičovi pak neuspěli ani Vinícius s Raphinhou. Po přestávce srbského gólmana nepřekonal ani Gudelja, přesto bylo znát, že Srbové ztrácejí dech a „kanárci“ začínají diktovat tempo. Neymar nejprve z voleje minul srbskou svatyni, Alex Sandro pak trefil dalekonosnou střelou tyč. A pak přišla na řadu 62. minuta, kdy už mohl v hledišti propuknout pravý brazilský karneval. Postaral se o to tehdy dosud neviditelný Richarlison, jenž dorážel předešlou Víniciusovu střelu, 1:0. A v 73. Minutě se Richarlison definitivně stal brazilským hrdinou, když zvýšil na konečných 2:0 nádhernými nůžkami. Lepší debut na MS si tak nemohl rozhodně přát.

To Kamerun ve stejné skupině má naprosto jiné starosti, jelikož ani poosmé v řadě nedokázal na MS vyhrát a na vítězství tak už čeká africký tým na závěrečném turnaji již od roku 2002. Tentokrát se stalo jeho pokořitelem Švýcarsko navzdory tomu, že to byli Kamerunci, kteří začali duel lépe a hrozili z rychlých protiakcí. Jenže na gólmanovi Somerovi si vylámali zuby Toko Ekambi, Choupo-Moting i Hongla. Postupem času bylo jasné, že to bude duel o jedné úspěšné akci a tu měli krátce po poločase Švýcaři. To Shaqiri zprava nacentroval přesně na Embolu a ten s přehledem skóroval, 1:0. V 66. minutě mohl ještě zvýšit skóre Vargas, ale nechal tehdy vyniknout gólmana Onanu, poté mohl opět vsítit branku Emblo, tehdy už ale Shaqiriho centr včas odvrátil Anguissa. Když pak za Kamerun neuspěl ani Choupo-Moting, o výsledku bylo jasno.

Ani jednu branku pak nepřinesl duel skupiny H mezi Uruguayí a Jižní Koreou a to celkem z logického důvodu, jelikož ani jeden tým nezaznamenal během zápasu střelu na bránu. A to navzdory střelám do tyče na uruguayské straně, o které se postarali Godín a Valverde. Jinak když už se střílelo, tak mimo. Například v první půli, v jedné z mála příležitostí v této části hry, Hwang I-čo přestřelil.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 (24.11.2022):

SKUPINA G:

Švýcarsko - Kamerun 1:0 (0:0)

Branky: 48. Embolo. Rozhodčí: Tello - Brailovsky, Chade - Vigliano (video, všichni Arg.). ŽK: Elvedi, Akanji - Fai. Diváci: 39.089

Švýcarsko: Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (90. Comert) - Freuler, Xhaka - Shaqiri (72. Okafor), Sow (72. Frei), Vargas (81. Rieder) - Embolo (72. Seferovic). Trenér: Yakin

Kamerun: Onana - Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo - Hongla (68. Ondoua), Oum Gouet, Anguissa - Mbeumo (81. Moumi Ngamaleu), Choupo-Moting (74. Aboubakar), Toko Ekambi (74. N'Koudou). Trenér: Song

Brazílie - Srbsko 2:0 (0:0)

Branky: 62. a 73. Richarlison. Rozhodčí: Faghaní - Hammadí, Abolfazlí (všichni Írán) - T. Marrí (video, Katar). ŽK: Pavlovič, Gudelj, Tadič (všichni Srb.). Diváci: 88 103

Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Lucas Paquetá (75. Fred) - Raphinha (87. Martinelli), Neymar (79. Antony), Vinícius Júnior (76. Rodrygo) - Richarlison (79. Gabriel Jesus). Trenér: Tite

Srbsko: V. Milinkovič-Savič - Milenkovič, Veljkovič, Pavlovič - Živkovič (57. Radonjič), Lukič (66. Lazovič), Gudelj (57. Ilič), Mladenovič (66. Vlahovič) - Tadič, A. Mitrovič (83. Maksimovič), S. Milinkovič-Savič. Trenér: Stojkovič

SKUPINA H:

Uruguay - Korea 0:0

Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Cáceres - Čo Ku-song, Bento (trenér). Diváci: 41 663

Uruguay: Rochet - Cáceres, Giménez, Godín, Olivera (79. Viňa) - Bentancur, Vecino (79. De La Cruz), Valverde - Pellistri (88. Varela), Suárez (64. Cavani), Núňez. Trenér: Alonso

Korea: Kim Sung-kju - Kim Mun-hwan, Kim Min-če, Kim Jong-kwon, Kim Čin-su - Hwang In-pom, Čong U-jong I - Son Hung-min, I Če-song (74. Son Čon-ho), Na Sang-ho (74. I Kang-in) - Hwang I-čo (74. Čo Ku-song). Trenér: Bento

Portugalsko - Ghana 3:2 (0:0)

Branky: 65. Ronaldo (z pen.), 78. Félix, 80. Leao - 73. A. Ayew, 89. Bukari. Rozhodčí: Elfath - Atkins, Parker - Villarreal (video, všichni USA). ŽK: Danilo Pereira, Fernandes - Kudus, A. Ayew, Seidu, Williams. Diváci: 42 662

Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Danilo Pereira, Guerreiro - Neves (77. Leao) - B. Silva (88. Palhinha), Otávio (56. Carvalho) - Fernandes, Ronaldo (88. Ramos), Félix (88. Mário). Trenér: Santos

Ghana: Ati-Zigi - Seidu (66. Lamptey), Amartey, Djiku, Salisu (90.+2 Semenyo), Baba - Partey, Abdul Samed (90.+2 Kyereh), Kudus (77. Bukari) - A. Ayew (77. J. Ayew), Williams. Trenér: Addo