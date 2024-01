Sága o hledání trenéra fotbalové reprezentace je u konce. Jednomyslně byl zvolen Ivan Hašek

Samotného šéfa českého fotbalu Petra Fouska těší, že o jeho angažování v reprezentaci není po jednomyslném hlasování výkonného výboru pochyb. "Jsem tomu rád, chci tímto Ivanu Haškovi pogratulovat, uvést ho do funkce," uvedl během čtvrteční tiskové konference. Na ní byla zveřejněna i jména asistentů Köstla a Veselého a také trenéra gólmanů Radka Černého.

Z jednomyslnosti je šťasten i kouč Ivan Hašek. "Chci poděkovat Jardovi Šilhavému a jeho týmu za to, co tady odvedli. Přeju mu v dalším působení mnoho úspěchů. Děkuji výkonnému výboru, je pro mě důležité, že jsme ve shodě. Furt si říkám, že abychom uspěli, musíme být všichni jednotní. Jen tak můžeme něco dokázat. Děkuji i klubům, které nám pomohly s tvorbou realizačního týmu," uvedl šedesátiletý stratég Hašek a pokračoval: "Touha hrát na mistrovství světa není jenom má a asociace, ale i klubů. Chtěl bych hodně spolupracovat s Honzou Suchopárkem a Mírou Beránkem. A děkuju i manželce, která mi řekla, že to zvládnu. Je to pro mě obrovská čest trénovat nároďák. Je to vrchol kariéry. Mám celoživotní sen hrát na mistrovství světa nejen jako hráč a divák. Budeme se snažit, abychom fotbalem bavili diváky."

Haška nečeká žádný velký odpočinek před nástupem do práce, odcestuje totiž do Hamburku, kde si prohlédne základnu české reprezentace pro fotbalové Euro, které se, jak známo, letos v létě od 14. června koná právě v Německu. Prozradil také, že bude hovořit se všemi reprezentanty, a to i s trojicí Jan Kuchta, Jakub Brabec a Vladimír Coufal, kteří byli před závěrečným zápasem kvalifikace na Euro z národního týmu vyloučeni kvůli jejich nechvalně proslulé návštěvě olomouckého baru Belmondo.

Také se nechal slyšet, že se nebrání ani rozhovoru s Antonínem Barákem, kterého bývalý realizační tým Jaroslava Šilhavého přestal na srazy brát. "Záleží na Tondovi. Naší nejsilnější stránkou má být týmovost, bez toho se nedá uspět," řekl konkrétně.

Připomeňme, že o novém reprezentačním trenérovi rozhodovala ustanovená pětičlenná pracovní skupina v čele s šéfem českého fotbalu Petrem Fouskem. "Pracovala intenzivně, je dostatečně fundovaná a kompetentní. Jeden okruh byl trenér cizinec, to jsme hned v úvodu zavrhli. Česká mentalita je specifická, potřebuje porozumění. Chtěli jsme pokračovat v české cestě. Musím potvrdit, že jsme byli sami osloveni některými trenéry z ciziny, sami jsme je neoslovovali," prozradil muž číslo 1 tuzemského fotbalu a pokračoval: "Druhý okruh byl interní, například Jan Suchopárek. Po zralé úvaze jsme usoudili, že z tohoto okruhu nechceme čerpat na pozici hlavního trenéra áčka."

Nebyly to ale jen tyto dva okruhy, ve kterých se hledalo jméno nového trenéra. "Třetí okruh byli trenéři z klubů, což by mělo celou řadu konsekvencí. Jak se Slavií, tak s agentem Jindřicha Trpišovského jsme jednali o možném angažmá vzhledem k jeho úspěšnosti a renomé z posledních let. Slavia ale nechtěla uvolnit trenéra. My jsme zašli za nejzazší možnou mez, bylo pro to uděláno všechno," řekl dále Fousek, jenž vysvětlování procesu hledání kouče zakončil čtvrtým okruhem. "Poslední okruh byli volní trenéři Hašek, Bílek, Lavička. Pracovní skupina jednomyslně vybrala jako kandidáta Ivana Haška. To hlavně na základě jeho lidských a hráčských zkušeností. A i trenérských úspěchů."

Na čtvrteční tiskové konferenci se Fousek s Haškem dotkli i ožehavého tématu kolem pozice generálního manažera národního týmu. Jak známo, nabídku na tento post během tohoto týdne odmítl bývalý reprezentant a viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd. Držitel Zlatého míče z roku 2003 to odůvodnil tím, že neví, zda by v této chvíli mohl nějak českému fotbalu pomoci. "Chtěli jsme ho oslovit jako ikonu českého fotbalu. Díky své hráčské i funkcionářské kariéře má a měl předpoklady pro funkci. Jednání byla korektní, nabídnuté podmínky byly svého druhu nadstandardní. On se rozhodl, je nám to líto, bereme to jako realitu, přejeme mu hodně štěstí," uvedl k tomu Fousek, jehož zmiňovaná pracovní skupina tak bude do konce ledna hledat na tento post adekvátní náhradu. "Nechceme to protahovat, budeme se tomu věnovat," dal jasně najevo Fousek.

I Ivana Haška mrzelo Nedvědovo rozhodnutí, jelikož se na spolupráci s ním těšil. "Když jsem se dozvěděl, že by Pavel o to místo stál, byl jsem šťastný. Tahle osobnost by tomu moc pomohla. Několikrát jsem byl přesvědčen, že do toho jde. Ale on je perfekcionista, musel by to dělat denně. A i tím, že nemá vyřešené, že by tu natrvalo zůstal, tak to odmítl. Do budoucna by ale bylo dobře, kdyby u národního týmu byla nějaká výrazná osobnost, která tomu pomůže nejen figurou, ale i svými zkušenostmi. Lidi typu Vladimír Šmicer, Karel Poborský nebo Petr Čech by tomu moc pomohli," myslí si Hašek.

Ten má zkušenost s trénováním především ze zahraničí. Vedl třeba francouzské celky Štrasburk a St. Étienne, japonský klub Kóbe a poslední dobou působil v Arábii. Z českých klubů vedl pouze Spartu, s níž je historicky spjat už od doby své hráčské kariéry, v rámci které hrál samozřejmě i za reprezentaci, přičemž v roce 1990 pomohl tehdejšímu Československu na mistrovství světa v Itálii až do čtvrtfinále.