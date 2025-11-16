Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo

Lepší start do nové a zároveň důležité zimní sportovní sezóny 2025/26 si nemohl devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek vysnít. V úvodním závodě úvodní zastávky Světového poháru 2025/26 v americkém Salt Lake City totiž zaujal svým výkonem na pětikilometrové trati. Zaznamenal na ni čas 6:02,78, což ho řadí v historických světových tabulkách na třetí místo a v těch českých dokonce na první. Tento rekordní čas nakonec stačil na druhé místo, neboť závod vyhrál Francouz Timothy Loubineaud v novém světovém rekordu 6:00,23.
Na zmiňované pětikilometrové trati se Jílek představil ve třetí rozjížďce, během které dokonce atakoval světový rekord, tedy čas 6:01,56. Ten má v držení Švéd Nils van der Poel. Kdyby se ho podařilo překonat Jílkovi, jistě by to bylo překvapení, nicméně překonat se tento čas podařilo Francouzovi Loubineuadovi, což také málokdo čekal. Tento závodník jel až v páté rozjížďce. Za Francouzem a Čechem, který tak navazuje nejlepším možným způsobem na předešlou sezónu, v níž se svými podobnými výkony dostal i do mezinárodního povědomí, skončil na třetím místě Nor Sander Eitrem.
"První závod sezony hodnotím pozitivně. Mířil jsem na trochu lepší čas, ale myslím si, že se nemám za co stydět. Je to dobré otevření sezony," uvedl po závodě Jílek, jenž prozradil, že jeho záměrem bylo zajet pod šest minut, což, kdyby se mu to povedlo, povedlo by se mu to jako vůbec prvnímu rychlobruslaři v historii. "Poslední kola mě ale trochu potrápila. Možná to bylo tím, že jsem začal moc rychle. Byl to ale jinak skvělý závod. Timothymu rekord přeju," pokračoval.
Překonání světového rekordu v tomto závodě bylo pro všechny překvapením. "Čas Timothyho je obdivuhodný. Ani on to nečekal. Když jsme spolu mluvili, tak říkal, že jel na 6:10, takže někde našel další sílu. Od něj to byl super závod a pro mě motivace do dalšího tréninku a závodů," vyprávěl Jílek.
Svoji poslední sezónu zahájila i Sáblíková
Podobně jako Metoděj Jílek na pětce, tak i Martina Sáblíková i na tříkilometrové trati vstoupila do nové sezóny a zároveň do své poslední tím, že se představila ve třetí rozjížďce. Její partnerkou v ní byla Japonka Momoko Horikawaová. Nakonec rodačka z Nového Města na Moravě zajela čas 3:58,49, čímž se tak tehdy dostala do průběžného čela pořadí.
I když skončila na šesté příčce, po závodě byla se svým výkonem očividně spokojená. "Jsem hodně spokojená, protože to vypadá, že čas 3:58 mi bude stačit ke kvalifikaci na olympijské hry, za což jsem mega šťastná. O to mi v této sezoně jde," připomněla osmatřicetiletá veteránka svůj cíl a pokračovala: "Kdybych jela v páru s někým, s kým bych se tahala, by bylo lepší. Japonku jsem viděla v prvním kole a pak jela kousek za mnou. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem si to jela sama. a šesté místo je pro mě neuvěřitelné."
Prakticky za chvíli Sáblíkové čas překonala Italka Francesca Lollobrigidaová a lepší byla i Kanaďanka Isabelle Weidemannová. Když pak báječně zajela Nizozemka Joy Beuneová, bylo jasné, že pro tentokrát Sáblíková skončí mimo stupně vítězek, na kterých Beuneovou doplnily ještě Kanaďanka Valerie Maltaisová a Norka Ragne Wiklundová. Za vítěznou Nizozemkou zaostala Sáblíková ve výsledku o 4,80 sekundy. "Čas Joy je skvělý, ale počkala bych si na další závody. Ona jako jediná nejela holandskou kvalifikaci, protože byla nemocná, a spousta lidí tady ještě může procházet aklimatizací," okomentovala čtvrtý čas historických tabulek své soupeřky zkušená Češka, která si do celkového pořadí Světového poháru připsala 38 bodů.
Kromě Sáblíkové se v Salt Lake City další tři české rychlobruslařky a to v rámci nižší divize B. Tam jednak Nikola Zdráhalová skončila na 19. místě, Lucie Korvasová na 33. místě a Zuzana Kuršová, která během své jízdy spadla, na 40. místě.
Závody SP v rychlobruslení v Salt Lake City (USA):
Muži:
1000 m: 1. Stolz (USA) 1:05,66, 2. Žurek (Pol.) 1:06,02, 3. De Boo (Niz.) 1:06,34
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Stolz 60, 2. Žurek 54, 3. De Boo 48
5000 m: 1. Loubineaud (Fr.) 6:00,23 - světový rekord, 2. Jílek (ČR) 6:02,78 – český rekord, 3. Eitrem (Nor.) 6:03,38, ...divize B: 43. Procházka (ČR) 6:42,47
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Loubineaud 60, 2. Jílek 54, 3. Eitrem 48
Ženy:
1000 m: 1. Leerdamová 1:12,35, 2. Koková (obě Niz.) 1:12,43, 3. Lamarcheová (Kan.) 1:12,77, ...divize B: 5. Zdráhalova 1:14,76, 39. Antošová (obě ČR) 1:20,06
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Leerdamová 60, 2. Koková 54, 3. Lamarcheová 48, ...25. Zdráhalová 16
3000 m: 1. Beuneová (Niz.) 3:53,69, 2. Maltaisová (Kan.) 3:56,53, 3. Wiklundová (Nor.) 3:57,19, ...6. Sáblíková 3:58,49, ...divize B: 12. Zdráhalová 4:01,99, 33. Korvasová 4:11,02, 40. Kuršová (všechny ČR) 4:35,60
Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Beuneová 60, 2. Maltaisová 54, 3. Wiklundová 48, ...6. Sáblíková 38, 28. Zdráhalová 13
