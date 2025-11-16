Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo

David Holub

16. listopadu 2025 21:32

Metoděj Jílek
Metoděj Jílek Foto: Instagram Metoděj Jílek

Lepší start do nové a zároveň důležité zimní sportovní sezóny 2025/26 si nemohl devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek vysnít. V úvodním závodě úvodní zastávky Světového poháru 2025/26 v americkém Salt Lake City totiž zaujal svým výkonem na pětikilometrové trati. Zaznamenal na ni čas 6:02,78, což ho řadí v historických světových tabulkách na třetí místo a v těch českých dokonce na první. Tento rekordní čas nakonec stačil na druhé místo, neboť závod vyhrál Francouz Timothy Loubineaud v novém světovém rekordu 6:00,23.

Na zmiňované pětikilometrové trati se Jílek představil ve třetí rozjížďce, během které dokonce atakoval světový rekord, tedy čas 6:01,56. Ten má v držení Švéd Nils van der Poel. Kdyby se ho podařilo překonat Jílkovi, jistě by to bylo překvapení, nicméně překonat se tento čas podařilo Francouzovi Loubineuadovi, což také málokdo čekal. Tento závodník jel až v páté rozjížďce. Za Francouzem a Čechem, který tak navazuje nejlepším možným způsobem na předešlou sezónu, v níž se svými podobnými výkony dostal i do mezinárodního povědomí, skončil na třetím místě Nor Sander Eitrem.

"První závod sezony hodnotím pozitivně. Mířil jsem na trochu lepší čas, ale myslím si, že se nemám za co stydět. Je to dobré otevření sezony," uvedl po závodě Jílek, jenž prozradil, že jeho záměrem bylo zajet pod šest minut, což, kdyby se mu to povedlo, povedlo by se mu to jako vůbec prvnímu rychlobruslaři v historii. "Poslední kola mě ale trochu potrápila. Možná to bylo tím, že jsem začal moc rychle. Byl to ale jinak skvělý závod. Timothymu rekord přeju," pokračoval.

Překonání světového rekordu v tomto závodě bylo pro všechny překvapením. "Čas Timothyho je obdivuhodný. Ani on to nečekal. Když jsme spolu mluvili, tak říkal, že jel na 6:10, takže někde našel další sílu. Od něj to byl super závod a pro mě motivace do dalšího tréninku a závodů," vyprávěl Jílek.

Svoji poslední sezónu zahájila i Sáblíková

Podobně jako Metoděj Jílek na pětce, tak i Martina Sáblíková i na tříkilometrové trati vstoupila do nové sezóny a zároveň do své poslední tím, že se představila ve třetí rozjížďce. Její partnerkou v ní byla Japonka Momoko Horikawaová. Nakonec rodačka z Nového Města na Moravě zajela čas 3:58,49, čímž se tak tehdy dostala do průběžného čela pořadí.

I když skončila na šesté příčce, po závodě byla se svým výkonem očividně spokojená. "Jsem hodně spokojená, protože to vypadá, že čas 3:58 mi bude stačit ke kvalifikaci na olympijské hry, za což jsem mega šťastná. O to mi v této sezoně jde," připomněla osmatřicetiletá veteránka svůj cíl a pokračovala: "Kdybych jela v páru s někým, s kým bych se tahala, by bylo lepší. Japonku jsem viděla v prvním kole a pak jela kousek za mnou. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem si to jela sama. a šesté místo je pro mě neuvěřitelné."

Prakticky za chvíli Sáblíkové čas překonala Italka Francesca Lollobrigidaová a lepší byla i Kanaďanka Isabelle Weidemannová. Když pak báječně zajela Nizozemka Joy Beuneová, bylo jasné, že pro tentokrát Sáblíková skončí mimo stupně vítězek, na kterých Beuneovou doplnily ještě Kanaďanka Valerie Maltaisová a Norka Ragne Wiklundová. Za vítěznou Nizozemkou zaostala Sáblíková ve výsledku o 4,80 sekundy. "Čas Joy je skvělý, ale počkala bych si na další závody. Ona jako jediná nejela holandskou kvalifikaci, protože byla nemocná, a spousta lidí tady ještě může procházet aklimatizací," okomentovala čtvrtý čas historických tabulek své soupeřky zkušená Češka, která si do celkového pořadí Světového poháru připsala 38 bodů.

Kromě Sáblíkové se v Salt Lake City další tři české rychlobruslařky a to v rámci nižší divize B. Tam jednak Nikola Zdráhalová skončila na 19. místě, Lucie Korvasová na 33. místě a Zuzana Kuršová, která během své jízdy spadla, na 40. místě.

Závody SP v rychlobruslení v Salt Lake City (USA):

Muži:

1000 m: 1. Stolz (USA) 1:05,66, 2. Žurek (Pol.) 1:06,02, 3. De Boo (Niz.) 1:06,34

Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Stolz 60, 2. Žurek 54, 3. De Boo 48

5000 m: 1. Loubineaud (Fr.) 6:00,23 - světový rekord, 2. Jílek (ČR) 6:02,78 – český rekord, 3. Eitrem (Nor.) 6:03,38, ...divize B: 43. Procházka (ČR) 6:42,47

Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Loubineaud 60, 2. Jílek 54, 3. Eitrem 48

Ženy:

1000 m: 1. Leerdamová 1:12,35, 2. Koková (obě Niz.) 1:12,43, 3. Lamarcheová (Kan.) 1:12,77, ...divize B: 5. Zdráhalova 1:14,76, 39. Antošová (obě ČR) 1:20,06

Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Leerdamová 60, 2. Koková 54, 3. Lamarcheová 48, ...25. Zdráhalová 16

3000 m: 1. Beuneová (Niz.) 3:53,69, 2. Maltaisová (Kan.) 3:56,53, 3. Wiklundová (Nor.) 3:57,19, ...6. Sáblíková 3:58,49, ...divize B: 12. Zdráhalová 4:01,99, 33. Korvasová 4:11,02, 40. Kuršová (všechny ČR) 4:35,60

Průběžné pořadí SP (po 1 z 5 závodů): 1. Beuneová 60, 2. Maltaisová 54, 3. Wiklundová 48, ...6. Sáblíková 38, 28. Zdráhalová 13

9. listopadu 2025 21:05

Biatlonistka Simonová se přiznala ke krádeži. Na zimní olympiádě se ale představí

Související

Martina Sáblíková

Sáblíková na další medaili i kvůli nemoci neměla. Na MS zářili i Zdráhalová a bronzový Jílek

Poté, co rychlobruslařka Martina Sáblíková před víkendem získala v rámci svého posledního mistrovství světa v norském Hamaru již 35. cenný kov ze světových šampionátů, když na tříkilometrové trati brala stříbro, v sobotu v závodě na 5000 metrů už na medaili nedosáhla. To především proto, že do závodu šla i s tím, že ji trápí horečka. Nakonec tedy v tomto závodě skončila na pátém místě. Pětikilometrovou trať ovládla Italka Francesca Lollobrigidaová. 
Martina Sáblíková

Sáblíková se loučí s MS ve velkém stylu. Do sbírky přidala další medaili

Již sedmatřicetiletá česká rychlobruslařka Martina Sáblíková i v pokročilém věku konkurenci ukazuje, že to na bruslích stále umí. Nejinak tomu je i během mistrovství světa v norském Hamar, které je jejím posledním v kariéře. Ve čtvrtek se jí podařilo na tříkilometrové trati získat stříbro poté, co na vítěznou Nizozemku Joy Bauneovou ztratila pouhých osmnáct setin. Pro Sáblíkovou jde o 35. medaili z MS, první cenný kov získala už před 18 lety. 

Více souvisejících

Rychlobruslení Metoděj Jílek

Aktuálně se děje

před 51 minutami

František Straka

Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování

Přestože další z mnoha angažmá Františka Straky na Slovensku začala pro zachraňující se Košice nadějně, po měsíci od jeho nástupu ale mužstvo upadlo zpátky do marasmu a nejen proto se klub rozhodl spolupráci s bývalým trenérem Sparty, Slavie i české fotbalové reprezentace ukončit. S odstupem času však začaly vyplouvat na povrch další podrobnosti, které ke konci Straky vedly. Podle nich prezidenta klubu Dušana Trnku naštvala ta skutečnost, že kouč chyběl na pondělním tréninku.

před 53 minutami

Metoděj Jílek

Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo

Lepší start do nové a zároveň důležité zimní sportovní sezóny 2025/26 si nemohl devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek vysnít. V úvodním závodě úvodní zastávky Světového poháru 2025/26 v americkém Salt Lake City totiž zaujal svým výkonem na pětikilometrové trati. Zaznamenal na ni čas 6:02,78, což ho řadí v historických světových tabulkách na třetí místo a v těch českých dokonce na první. Tento rekordní čas nakonec stačil na druhé místo, neboť závod vyhrál Francouz Timothy Loubineaud v novém světovém rekordu 6:00,23.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?

Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je zásadní pro zvládnutí klimatické krize, avšak i pouhá diskuse o tomto tématu je vysoce kontroverzní. Fosiliií paliva jsou v centru klimatické krize, jelikož jejich spalováním vzniká oxid uhličitý, který ohřívá planetu. Dosud se teplota zvýšila o 1,5 °C nad předindustriální úroveň a v budoucnu by mohla přesáhnout 2,5 °C, což by vedlo k rozsáhlým a nezvratným škodám.

před 1 hodinou

Islámský stát (ISIS)

Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA

Syrský obrat k USA a snaha o mír s Izraelem mohou na první pohled působit jako začátek stabilizace po pádu Asadova režimu. Ve skutečnosti ale otevírají nové mocenské vakuum. Írán formálně ustupuje, jeho sítě v Sýrii však zcela nezmizely a mírová jednání probíhají z hluboce nerovné pozice. Do toho přetrvává hrozba Islámského státu, který z chaosu doslova žije. Bez důsledné kontroly táborů, repatriace zahraničních bojovníků a ochrany menšin hrozí, že koalice dosáhne jen dočasných vítězství a ISIS se vrátí silnější a méně předvídatelný.

před 2 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš popírá, že by chtěl řešit střet zájmů změnou zákona. Ve videu na sociálních sítích navíc uvedl, že žádný střet zájmů nemá. Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová ale v neděli uvedla, že Babiš hodlá veřejně vysvětlit, jak hodlá vyřešit svůj potenciální střet zájmů buď v den, kdy bude jmenován předsedou vlády, nebo den předtím, v závislosti na dohodě s prezidentem Petrem Pavlem. Schillerová to uvedla v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

před 4 hodinami

Křídové protesty v Bratislavě před oslavami 17. listopadu Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: "Zrádce, Fico do Ruska..." Křídové protesty zaplnily Bratislavu, premiér ruší mimořádný projev

Přestože Slovensko letos nedrží svátek 17. listopadu, probíhají v zemi okolo výročí „sametové revoluce“ intenzivní protesty. Kritici premiéra Roberta Fica vyjadřují svůj nesouhlas netradičním způsobem, křídou píší protivládní hesla na chodníky. Tyto „Křídové protesty“ odstartovaly události z minulého týdne v Popradu, které upozornily na napětí mezi mladou generací a současnou vládou.

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj oznámil plán na vypořádání se s rozsáhlým korupčním skandálem

Volodymyr Zelenskyj oznámil plán na „očistu“ ukrajinského energetického sektoru. Tento krok přichází poté, co protikorupční vyšetřovatelé odhalili údajný systém úplatků v hodnotě 100 milionů dolarů, což je největší skandál za celou dobu jeho prezidentství. Ukrajinský prezident o víkendu vyhlásil kompletní přehodnocení klíčových státních energetických společností, včetně úplné výměny vedení státního provozovatele jaderných elektráren Energoatom, který je údajně centrem trestné činnosti.

před 6 hodinami

před 8 hodinami

Čínská armáda, ilustrační foto

Napětí v Asii stoupá. Japonsko hrozí vojenskou reakcí, Čína k ostrovům posílá jednotky

Čína vyslala pobřežní stráž k ostrovům Senkaku uprostřed sporu s Japonskem. Aktivita v oblasti ostrovů spravovaných Japonskem, které si nárokuje i Čína, přichází poté, co japonská premiérka Sanae Takaichiová prohlásila, že by Japonsko mohlo vojensky reagovat na invazi na Tchaj-wan. Peking zvyšuje napětí poté, co japonská premiérka pronesla poznámky k Tchaj-wanu, vysláním čínské pobřežní stráže do vod ostrovů Senkaku a vojenských dronů přes vzdálená japonská území.

před 9 hodinami

Alexander Stubb, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Stubb: Příměří na Ukrajině letos nehrozí. Nejdřív na jaře

Prezident Finska Alexander Stubb vyzval evropské spojence, aby navzdory korupčnímu skandálu, který zasáhl Kyjev, udrželi podporu pro Ukrajinu. Agentuře The AP sdělil, že příměří na Ukrajině je nepravděpodobné dříve než na jaře. Podle Stubba bude Evropa potřebovat „sisu“ – finské slovo pro vytrvalost, odolnost a kuráž – aby přečkala zimní měsíce, zatímco Rusko pokračuje v hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Teroristé Hamásu

Válka pro ně neskončila: Hluboko pod troskami Rafáhu číhají desítky bojovníků Hamásu

Hluboko pod troskami Rafáhu v jižní Gaze válka stále neskončila. Desítky bojovníků Hamásu, rozdělených do nezávislých buněk, zůstávají uvězněny v tunelech za izraelskými liniemi. Zprostředkovatelé v tuto chvíli horečně hledají řešení, které by nezpůsobilo kolaps měsíc starého příměří. Otázka, jak naložit se zhruba dvěma sty ozbrojenců Hamásu na Izraelem okupovaném území Gazy, není jen taktickým problémem pro izraelskou armádu. Jedná se o citlivou diplomatickou záležitost, pro kterou neexistuje jasné východisko. 

před 13 hodinami

Prezident Trump

Trump zvažuje rizika a přínosy sesazení Madura

Prezident USA Donald Trump naznačil, že už dospěl k rozhodnutí ohledně dalšího postupu ve Venezuele, a to po sérii brífinků na vysoké úrovni, které se konaly tento týden. Uvedl to v době, kdy Spojené státy nápadně demonstrují svou sílu v regionu.

před 15 hodinami

včera

Německo, ilustrační foto

Německo chystá rázný krok proti Číně: Chce zakázat rizikové technologie

Německá vláda se chystá získat rozšířené pravomoci, které jí umožní zakázat rizikové čínské technologické dodavatele z působení v kritické infrastruktuře země. Poslanci spolkového Bundestagu ve čtvrtek schválili legislativu, jež poskytne Ministerstvu vnitra nové nástroje k zákazu používání komponentů od konkrétních výrobců v kritických sektorech, a to z důvodu kybernetických bezpečnostních rizik.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které osvobozuje řadu potravinářských výrobků, včetně kávy, banánů a hovězího masa, od jeho plošných dovozních cel. K tomuto kroku došlo v době, kdy jeho administrativa čelí stále většímu tlaku kvůli rostoucím cenám. Ačkoli prezident dříve obavy z vysokých životních nákladů zlehčoval, zaměřil se na tuto problematiku po neuspokojivém výsledku Republikánské strany v nedávných volbách.

včera

Saúdská Arábie

170 000 dolarů za minutu. Proč je Saúdská Arábie největší překážkou v řešení klimatické krize?

Saúdská Arábie, pouštní království závislé na ropných příjmech, je dlouhodobě největší překážkou v mezinárodním úsilí o zrychlení klimatické akce. Tento autoritářský stát, jehož ekonomika a vládnoucí rodina závisí na fosilních palivech, vnímá přechod světa na zelenou energii jako existenciální hrozbu. Paradoxně se jeho populace 36 milionů lidí již nyní potýká s podmínkami na „hranici obyvatelnosti“ kvůli zhoršující se klimatické krizi.

včera

Americká armáda, ilustrační fotografie

USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu

Spojené státy se podle dostupných informací připravují na vojenskou akci proti Venezuele, stupňují agresivní rétoriku a zdá se, že už není cesty zpět. Venezuelská armáda proti té americké nebude mít žádnou šanci, pořád ale existuje možnost, že v případě vleklejšího konfliktu na Američany čeká scénář guerillového boje, stejně jako v Iráku nebo Afghánistánu. A zde už jsou šance daleko vyrovnanější.

včera

Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

UNRWA: Do Gazy může dorazit 6000 humanitárních náklaďáků. Izrael je dovnitř nepustí, příměří navzdory

Izrael i nadále porušuje mezinárodní právo tím, že udržuje přísná omezení na dodávky humanitární pomoci do Gazy, kde populace kriticky postrádá jídlo a životně důležité zboží, a to s blížící se zimou. Uvedla to Natalie Boucly, zástupkyně generálního komisaře Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), během nedávné návštěvy Bruselu. Podle ní je nezbytné, aby celý svět, včetně USA a Evropské unie, zvýšil tlak na izraelskou vládu.

včera

Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil

Posledním zápasem 15. kola fotbalové Chance ligy, kterým se tak uzavřela první polovina základní části tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže, jenž byl zároveň tím posledním před listopadovou reprezentační přestávkou, mezi Plzní a Slavií slibovalo mnohé a mnohého se skutečně fotbalovým fanouškům dostalo. Konečný výsledek 5:3 pro hostující Pražany sám o sobě vypovídá o tom, že se fanoušci opravdu nenudili, nicméně jak to někdy v bojích mezi velkými kluby u nás bývá, nebylo zde nouze o emoce. Kvůli slávistickým dýmovnicím byl krátce po zahájení zápasu duel přerušen a hráči museli na deset minut do kabin, na hrací ploše byl pak k vidění nejen tvrdý souboj a nejedna strkanice, v hledišti došlo ke zranění dvou osob a především ve slávistickém sektoru to pak po zápase vypadalo jako po bitvě. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už se tak nechal slyšet, že veškeré škody klub uhradí.

Zdroj: David Holub

Další zprávy