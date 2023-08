Sparta si veze z Kodaně nadějnou bezbrankovou remízu. Se soupeřem držela krok, pomohla břevna i Vindahl

Nejen pro kouče Sparty Briana Priskeho, ale i pro obránce Asgera Sörensena a nového gólmana pražské Sparty Petera Vindahla Jensena bylo utkání v Kodani pikantním. Zápas začal za větrného a deštivého počasí a úvodní minuty byly ve znamení opatrného fotbalu z obou stran, jako první zahrozili po jedenácti minutách hry sparťané, když využili jedno ze zaváhání dánské defenzivy v zápase, po němž Birmančevič v brejkové situaci nahrál ve druhé vlně nabíhajícímu Haraslínovi, jenž se tak ocitl tváří v tvář před gólmanem Grabarou. Zakončení však z toho nebylo. Následně se na druhé straně dostal ke slovu Goncalves, s jeho ránou si ale Vindahl poradil.

Krátký už ale byl ve 32. minutě na zakončení Bardghjia, jenž tak zužitkoval nenápadný centr zprava Christiana Sörensena. Vindahlovi tehdy od pohromy pomohlo břevno. Krátce před odchodem do kabin na poločasovou pauzu se Sparta dostala do další brejkové příležitosti, ze které však nic nevytěžil ani Haraslín, jehož střelu zablokoval Jelert, ani následně Kuchta, který pálil do boční sítě. Pro Jana Kuchtu to rozhodně nebyl ideální zápas, jelikož nebyl moc vidět.

V úvodu druhé půle se naopak jeden z nejlepších sparťanů na hřišti Mejdr rozhodl ke střele zpoza šestnáctky, se kterou měl nakonec Grabara co dělat, aby ji vyrazil. Speciální zápas pro Asgera Sörensena skončil po hodině, kdy musel ze hřiště předčasně odejít kvůli zranění. Postupem času začínali být domácí čím dál nebezpečnější.

Nejprve dvacet minut před koncem Goncalves zakončoval jen těsně vedle sparťanské svatyně, v 77. minutě pak za Vindahlem podruhé v zápase zaznělo břevno, když ho tentokrát po spolupráci dvou střídajících hráčů trefil hrudí Claesson po Óskarssonově centru.

Za chvíli přišly na řadu velké momenty gólmana Vindahla. Na sparťanského brankáře si totiž nejprve nepřišel Achúri se svou střelou z hranice šestnáctky, ale pak ani dorážející Goncalves. Vše pak uklidnil Panák svým odkopem do bezpečí. Achúri pak zahrozil ještě jednou, když střílel v malém vápně, kde však naštěstí byl i Kuchta, jehož trefil.

Přestože to je pro Spartu od sezóny 2012/13 již šestnáctý venkovní pohárový zápas v řadě, který nedokázala vyhrát, i tak tento bezbrankový výsledek a především pak i nadějný výkon dává naději na zajímavou šanci do odvety.

Konečný výsledek úvodního zápasu 3. Předkola Ligy mistrů (8.8.2023):

FC Kodaň - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Bastien - Zakrani, Berthomieu - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Falk, Vavro, Lerager, Jelert - Kuchta, Zelený, Krejčí. Diváci: 27.170

Kodaň: Grabara - Jelert, Vavro, Diks, C. Sörensen - Goncalves, Falk, Lerager - Bardghji (57. Achúri), Larsson (72. Óskarsson), Elyounoussi (72. Claesson). Trenér: Neestrup

Sparta: Vindahl - A. Sörensen (60. Vitík), Panák, Krejčí - Mejdr, Kairinen, Sadílek (76. Laci), Zelený - Birmančevič (60. Minčev), Haraslín (76. Pešek) - Kuchta. Trenér: Priske