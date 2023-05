Už proti Švýcarsku by se měl v českém dresu představit druhý z náhradníků Radim Zohorna

Připomeňme, že prvním náhradníkem v národním týmu na letošním MS se stal Radan Lenc, jenž už se představil v dějišti šampionátu v sobotu v poledne v zápase s Norskem. Český realizační tým sáhl po Lencovi s Radimem Zohornou poté, co se zranili útočníci Filip Chytil a Lukáš Sedlák a poté, co tak tedy využili nového pravidla Mezinárodní hokejové federace IIHF.

"Radim by měl přistát po jedné hodině (v neděli) a večer by měl hrát, pokud všechno proběhne hladce a nebude mít letadlo nějaké zpoždění, nebo se mu někde nezatoulá bagáž," nechal se během nedělního dopoledne, kdy měl český tým na programu rozbruslení, slyšet jeden z asistentů Libor Zábranský.

Švýcarsko bude v neděli večer dosud nejsilnějším soupeřem v rámci skupiny B, jelikož země helvétského kříže ještě dosud ani jednou neprohráli a to ani naposledy s Kanadou. Protože Češi ztrácejí na vedoucí Švýcary dva body, bude se tak jednat o duel o první místo ve skupině. V úterý odpoledne pak Češi nastoupí k poslednímu duelu ve skupině proti Kanadě.

Přestože Zohorna zažije vzhledem k cestování z Toronta možná nepříjemný časový posun, podle Zábranského by nic nemuselo bránit tomu, aby novic ihned nastoupil do práce. "Věřím, že to zvládne. Jet lag přijde možná zítra. Ti, co zažili přesuny, tak to vědí. Samozřejmě je u nás nejzkušenější názor (asistenta trenéra) Martina Erata, ten jednoznačně doporučoval okamžité hození do zápasu. Myslím, že pro Radima by to bylo to nejlepší a pak se soustředit na další utkání. Není na co čekat,“ myslí si Zábranský.

Naposledy stál Zohorna na bruslích v noci na čtvrtek českého času, kdy s jeho klubem Toronto Marliesskončil ve finále play-off Severovýchodní divize AHL. Poté, co se tane součástí týmu v Rize po jeho příletu, se nejprve pobaví s realizačním týmem o tom, jaká bude jeho role. "Martin s ním mluvil, než nastoupil do letadla. Ale Kari s ním samozřejmě musí promluvit, vysvětlit mu herní plán a podle toho se určí jeho role v utkání. Ale počítáme s ním na centra," prozradil k tomu Zábranský.

Ten si je vědom, že je proti Švýcarům nečeká rozhodně nic jednoduchého, zvlášť když soupeře posílili hráči z NHL a z této zámořské soutěže tak mají v kádru následující hokejisty: Nina Niederreitera z Winnipegu, Kevina Fialu z Los Angeles, Nica Hischiera z New Jersey, dalšího útočníka Denise Malgina z Colorada a obránce Janise Mosera z Arizony a Jonase Siegenthalera z New Jersey. Nina Niederreitera z Winnipegu. "Neprohráli, převádějí výborný hokej. Mají ho založený na aktivním napadání, výborném bruslení a rychlém otáčení hry. Náš plán je jasný – vnutit soupeři naši hru. Opět mít to nasazení a bojovnost, bloky střel. To, že jsme nikoho nepouštěli do slotu ani do předbrankového prostoru a beci to před brankou čistili. S tím věřím, že uspějeme. Kluci byli samozřejmě po zápase zaledovaní, protože těch 26 (zblokovaných) střel muselo bolet, ale to k tomu patří," připomněl Zábranský statečnost obránců při posledním zápase s Norskem.

Ten pak věří, že do dalších zápasů bude moct realizační tým počítat i s centrem Danielem Voženílkem, jenž byl v duelu s Norskem přísně vyloučen na pět minut plus do konce utkání. "Nepočítáme s tím, že by dostal nějaký distanc," zakončil Zábranský.