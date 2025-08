CNN: Nový objev vyvolal poprask mezi vědci. Našli záhadnou substanci plnou neznámých mikroorganismů

Testování podle CNN ukázalo, že tento neznámý materiál je plný živých organismů, včetně některých dosud neidentifikovaných mikroorganismů. Tento tajemný materiál "ShipGoo001" se zřejmě nacházel v bezkyslíkovém prostředí kormidlové hřídele, což je místo, které obvykle není vystaveno vnějším vlivům.

Doug Ricketts, mořský superintendent a vědecký pracovník Univerzity v Minnesotě, byl překvapen zjištěním, že v takto uzavřeném prostoru se mohou nacházet mikroorganismy. "V této části lodi by neměly být žádné živé organismy. Tato část lodi není vystavena okolnímu světu," uvedl Ricketts.

Vědci se nyní zaměřují na to, jak tyto mikroorganismy dokázaly přežít v prostředí bez kyslíku a jaké by to mohlo mít důsledky pro struktury lodí. Možná se totiž jedná o biokorozi, což znamená, že by tato hmota mohla degradovat ocel lodi, což je problém, který se řeší i u ropných potrubí a jiných důležitých infrastruktur.

Tento objev vzbudil mezi vědci velkou pozornost, protože ukazuje, jak nečekané místo, jakým je kormidlo lodi, může být novým domovem pro mikroorganismy, o kterých se dosud nevědělo. "Je to nečekané, a to je na tom to vzrušující," řekl Cody Sheik, mikrobiolog z Velkých jezer. "Všechno, co vytváříme, se může stát novým habitatem pro mikroorganismy."

Vědci plánují další analýzy vzorku a také porovnání genomu mikroorganismů. Některé genetické materiály v materiálu ukázaly vztah k mikroorganismům, které byly nalezeny na jiných místech po celém světě, například v tarballových substancích ve Středozemním moři, na kontaminovaných sedimentech v Calgary nebo na pobřeží Kalifornie.

Otázkou, kterou nyní vědci zkoumají, je, jakým způsobem tato hmota vznikla na lodi a zda skutečně může způsobovat biokorozi. "Pro některé lodě na Velkých jezerech by to mohl být problém, zejména pro ty, které jsou ve sladkovodním prostředí a mají dlouhou životnost," varoval Sheik.

Vědci také zkoumají historii lodi Blue Heron, která byla zakoupena již před téměř třiceti lety, a zda předchozí majitelé používali na kormidlo nějaké oleje, které mohly tuto hmotu uchovat po všechny ty roky.

Celý tento objev opět ukazuje, jak málo víme o mikroorganismech a jak fascinující může být jejich přítomnost na nečekaných místech kolem nás. "Je to vzrušující, protože to ukazuje, jakou zvídavost a vědecký přístup musí mít lidé, aby si všimli takových věcí," dodal Jeffrey Marlow, odborník na biologii z Boston University.

Výsledky tohoto výzkumu mohou přinést nové možnosti využití, například pro výrobu biopaliv, pokud se prokáže, že některé mikroorganismy mohou produkovat metan. Vědci budou i nadále sledovat tento neobvyklý materiál a shromažďovat další vzorky pro další výzkum.