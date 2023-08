Jak rychlé internetové připojení existuje ve světě? Česko je nadprůměrné, přesto zaostává

Rychlost internetového připojení se dá jednoduše přirovnat k rychlosti, jakou se přesunují data po internetu. Můžeme si to představit jako rychlost, jakou přenášíme soubory nebo otevíráme webové stránky. Podobně jako když posíláme email, potřebujeme čas na to, aby se dostal do cílové schránky. Rychlost internetového připojení je jako rychlost, s jakou tento email dorazí k adresátovi.

Rychlost internetu se měří v jednotkách jako megabity za sekundu (Mbps) nebo gigabity za sekundu (Gbps). Čím vyšší je tato rychlost, tím rychleji se data dostanou z našeho počítače na internet a zpět. Pokud disponujeme rychlým připojení, webové stránky se načítají rychleji, videa se přehrávají bez zasekávání a stahování souborů trvá mnohem méně času. Na druhou stranu, pokud máme pomalé připojení, lze si všimnout, že všechno trvá déle.

Pro představu: video nižší kvality lze ještě spustit při rychlosti 5 Mbps, při rychlosti 1,5 Mbps, kterou některé země disponují, už je to velký oříšek. Důležitá je ale stabilita připojení, jeho rychlost už je v případě dosažení určitých hodnot podružná. Obecně dostačující bývá rychlost 10 Mbps.

Odeslání e-mailu nezabírá příliš dat a mělo by být rychlým procesem. V tomto ohledu je ale dobré si připomenout, že otevření aplikace, prostřednictvím které mail píšeme, zákonitě nějaká data stojí. Rychlost svého internetu si můžete vyzkoušet zde .

Mobilní připojení

V České republice máme podle dostupných informací 42. nejrychlejší mobilní internet na světě s rychlostí stahování 52,86 megabitů za sekundu, nahrávání dosahuje rychlosti 15,73 megabitů.

Čísla to nejsou vůbec špatná, většina obyvatel má normální přístup k internetu a v případě volby dobrého poskytovatele až na výpadky proudu či jiné okolnosti nezaznamenává fatální problémy. Oproti globálnímu průměru je rychlost stahování až o 10 megabitů za sekundu rychlejší, v případě nahrávání o 5.

Oproti nejrychlejšímu internetu je ale rychlost toho českého chabá. Nejsilnější připojení mají obyvatelé Spojených arabských emirátů – tedy až čtyřikrát rychlejší (200,24 Mbps). Druhý Katar zaostává o 18 Mbps, třetí Kuvajt má 152,95 Mbps. Čtvrtou příčku zastávají Norové se 143,83 Mbps.

Na druhé straně žebříčku měřených zemí se nachází Súdán (2,38 Mbps), Kuba (3,87 Mbps) a Afghánistán (5,21 Mbps). Do 10 Mbps se nevejdou ani Jemen, Haiti, Venezuela, Bolívie a Tádžikistán. Lehce přes desítku se dostává Bělorusko (10,33 Mbps). Před ním se nachází řada zemí mimo Evropu. Druhý nejslabší internet na tomto kontinentu má Rusko (24,32 Mbps) a o kousek před ním je Ukrajina (24,93 Mbps).

Poměrně překvapivě dobrou rychlost připojení má Írán (34,65 Mbps) – to znamená jen o pár desetin pomalejší než Irsko a o tři jednotky než Španělsko. Následná čísla už jsou na sobě poměrně těsně a bylo by velice komplikované je v celkovém kontextu srovnávat.

Pevný širokopásmový internet

Tento druh připojení je globálně rychlejší, stahování dosahuje 81,6 Mbps, nahrávání 36,4 Mbps a zpoždění 9 milisekund. Celosvětově je suverénně první Singapur s rychlostí stahování 247,29 Mbps, přes 200 se pohybují ještě Spojené arabské emiráty, Chile, Hongkong, Čína, Thajsko a Spojené státy.

Česká republika se v tomto ohledu pohybuje až na 75. místě po boku jihoamerické Guyany a Kypru. Rychlost stahování dosahuje 58,92 Mbps, nahrávání 23,75 Mbps a zpoždění je 10 milisekund. V rámci tohoto připojení za globálními průměry ČR zaostává. Připojení naší redakce je oproti českému průměru o něco rychlejší, dosahuje při stahování rychlosti 104,3 Mbps, nahrávání 25,61 Mbps a zpoždění je 12 milisekund.

Na druhé straně žebříčku se nachází opět Kuba (1,96 Mbps), Afghánistán (2,42 Mbps) a Turkmenistán (3,91 Mbps).