Neomezený zdroj čisté energie už není sci-fi. Vědci dosáhli revoluce v jaderné fúzi

Během pěti vteřin se jim v reaktoru typu tokamak podařilo vytvořit a udržet 69 megajoulů energie, přičemž použili pouze 0,2 miligramu paliva. Tuto informaci přinesl server CNN.

Jaderná fúze je stejný proces, který probíhá ve Slunci a jiných hvězdách. Potenciálně by mohla produkovat obrovské množství čisté energie bez emisí uhlíku, které přispívají k oteplování planety. Na dosažení tohoto náročného procesu pracují odborníci desetiletí.

Do tokamaku vědci dodali varianty vodíku, deuteria a tritia, které budou pravděpodobně používat budoucí komerční fúzní zařízení. Teplota v zařízení dosahovala 150 milionů stupňů Celsia, což je přibližně desetkrát vyšší teplota než v jádru Slunce.

Při této teplotě se deuterium a tritium slučují a vytvářejí helium, přičemž se uvolňuje mimořádné množství tepla. Tokamak je obložen silnými magnety, které udržují plazmu, a toto teplo se následně využívá k výrobě elektrické energie.

Tento experiment je závěrečným krokem britské laboratoře po více než 40 letech výzkumu jaderné fúze. Britský ministr pro jadernou energii a obnovitelné zdroje Andre Bowie označil tento pokrok za "důstojnou labutí píseň" výzkumu.

Experiment přináší naději pro další projekty jaderné syntézy, uvedl Amborgio Fasoli, generální ředitel společnosti EUROfusion, konsorcia 300 odborníků stojících za experimentem.

Přestože jaderná syntéza by mohla změnit situaci v oblasti klimatu, bude pravděpodobně trvat ještě mnoho let, než bude tato technologie zavedena do praxe. Podle výzkumnice v oblasti jaderné fúze na Manchesterské univerzitě Aneeqy Khanové však věří, že technologie bude využívána již ve druhé polovině tohoto století, ačkoli ještě zbývá mnoho výzev k vyřešení.

Khanová poukazuje například na to, že tým odborníků spotřeboval na experiment více energie, než vyprodukoval.