65 milionů mrtvých? Vědci vyvrátili nesmysly a popsali, co koronavirus skutečně napáchá

Kolem koronaviru se množí spekulace a vzniká přehnaná hysterie. Ve skutečnosti větší, než jakou si nemoc zaslouží. Není radno ji podceňovat a jde o problém, kterým se svět musí zabývat. Jak ale upozornil odborný magazín Psychology Today, "nejedná se o konec světa."

Server Business Insider zveřejnil před několika dny studii vědců z Johns Hopkins Center for Health Security. Ta je stará pouhé tři měsíce a vědci v ní mapovali průběh virové pandemie, která by zasáhla celý svět.

Nezaměřovali se ale přímo na koronavirus, viry se totiž přenáší i například obyčejné nachlazení nebo SARS, nemoc, která na počátku tisíciletí napadla 8000 lidí a 774 jí podlehlo.

Autoři studie ale tvrdí, že nejpravděpodobnější scénář, který by vedl až k pandemii, může mít na kontě právě typ viru známý jako koronavirus. "Dlouho jsem si myslel, že virus který způsobí novou pandemii bude právě koronavirus," uvedl vědec Eric Toner.

Následně ale dodal, že současná virová nákaza zatím nevykazuje tak silný průběh, jako měl SARS. Přiznal ale, že vědci mají dosud jen velmi málo informací a prakticky jen vědí, že se nemoc přenáší z člověka na člověka.

Simulace, kterou vědci provedli, se netýká žádné konkrétní nemoci. Experti si vymysleli nemoc, kterou nazvali CAPS, a ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a Nadací Billa Gatese mapovali, jak by se šířila z ohniska nákazy, v jejich případě z prasečí farmy v Brazílii.

Simulace ukázala, že virus by se rozšířil do všech zemí světa nejpozději do půl roku. Za rok by zabil 65 milionů lidí. Trhy by se propadly na dno a začala by masivní ekonomická krize. Děsivý scénář má ale i jedni pozitivum. Nelze jej aplikovat na stávající koronavirus.

Jak upozornil Psychology Today i sami autoři studie, analýza pracovala s nemocí, která je vražednější než SARS a šíří se více než chřipka. A to se o současném koronaviru říct nedá. Ostatně ani ekonomické změny nejsou příliš výrazné. Trhy jsou až na drobné výkyvy v řádu jednotek procent stabilní a o krizi zatím nemůže být řeč.

"Koronavirus není horší než chřipka. Klíčový rozdíl spočívá v tom, že proti němu neexistuje vakcína a bude pravděpodobně trvat měsíce, než se vytvoří. Je to skličující a zlověstné jen proto, že jde o něco nového, tajemného, s podezřelým původem: Had na exotickém zvířecím trhu ve městě Wu-chan, kde se prodávalo vše od kravských hlav po velbloudy, lišky, jezevce a řadu krys a plazů," píše odborný magazín.

Autor článku, odborník na masovou hysterii a uznávaný expert v oblasti šíření nemocí, přiznává, že sledovat záběry z Číny může působit děsivě. Je ale třeba uvědomit si, jaká je realita. "Každý rok umírají na virus chřipky desítky tisíc Američanů. Centra pro kontrolu nemocí odhadují, že v loňském roce zemřelo na chřipku asi 40 000 občanů. Před dvěma lety byla míra úmrtnosti nejhorší za poslední desetiletí, 61 000," uvedl.

Koronavirus se nešíří tak jako chřipka, vykazuje ale podobnou míru úmrtnosti, kolem 2 procent. Důvod, proč koronavirus není hrozbou, je ale třeba hledat v ještě širších souvislostech. Během chřipkové sezóny 2018-2019 ve Spojených zemřelo přibližně 75 procent lidí starších 65 let. Zhruba 17 procent bylo mezi lety 50 až 64. Tyto dvě kategorie představují 91 procent všech úmrtí na chřipku.

"Podívejte se ale ještě podrobněji a zjistíte, že mnoho z nich mělo řadu již existujících podmínek, kvůli kterým měli oslabený imunitní systém. Zprávy z Číny to podporují, většina z těch, kteří zemřeli, již byla ve špatném zdravotním stavu dříve. Průměrný věk úmrtí na koronavirus je 75 let," píše odborný magazín.

V roce 2012 se objevila na Středním východě další varianta viru, která byla označována jako respirační syndrom Středního východu neboli MERS. Virus měl mnohem vyšší úmrtnost, asi 35 procent, ale postihl pouze 2 500 lidí a bylo mnohem těžší ho chytit.

Všechny indicie naznačují, že tento koronavirus je mnohem mírnější než jeho dva bratranci, SARS a MERS. Zdá se sice, že se šíří více, obecně ale platí, že čím smrtelnější virus je, tím horší je ho chytit. A zejména v Evropě a v Americe. "Virus téměř jistě zasáhne více Čínu než vyspělé západní země. Ne proto, že bychom měli lepší léky, ale proto, že oběti v těchto zemích často umírají na sekundární infekce v důsledku horší lékařské péče," uvedl uznávaný analytik Michael Fumento.

Jak upozorňuje magazín, největší problém čínského koronaviru je ten, že je relativně neškodný. Zatímco SARS a MERS měly velmi těžký průběh a nemocné šlo rozpoznat velmi rychle, koronavirus 2019-nCoV má mírný průběh, a proto nelze nemocné tak lehce odhalit.

Odborníci jsou dokonce přesvědčeni, že úmrtnost na něj je podstatně nižší, než se uvádí. Domnívají se, že nemocných je totiž mnohem více, řada lidí ale nepociťovala tak silné příznaky, aby je to donutilo vyhledat lékařskou pomoc.

Odpověď na nejpalčivější otázku současnosti je proto jednoduchá. Rozšíří se virus po celém světě? Ano, ale nebude o nic horší než chřipka. V roce 1597 Francis Bacon napsal, že "znalost je sama o sobě moc". V roce 2020 máme na dosah více informací, než si Bacon dokázal představit. Problém je v tom, že většina informací je značně přehnaná, což podporují jak dezinformační servery, tak sociální média.

Větší škody než samotný virus tak podle odborníků napáchají spekulace o něm. Internet je plný nejrůznějších dezinformací, co se zdraví týče. Některá tvrzení, například ta, že vakcíny jsou špatné, už vedla k opětovnému výskytu nemocí, kterým lze úspěšně zabránit, jako jsou například spalničky a dětská obrna.

Koronaviru se možná dostává větší pozornost, než si zaslouží, faktem ale je, že nejde o nijak extrémně smrtelný virus a nevykazuje o nic dramatičtější průběh, než chřipka. Svět za posledních 20 let pocítil účinky mnohem horších chorob, nebýt ale aktuálního boomu, téměř nikdo by si na ně nevzpomněl.