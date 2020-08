Vědci varují lidi žijící na pobřeží. Tání v Grónsku může vyplavit pobřeží i města

Od roku 2003 až do roku 2016 byla průměrná ztráta grónského ledovce přibližně 255 miliard tun ledu ročně. Vědci uvedli, že ztráty se začaly rapidně zvyšovat, v roce 2019 zjistili více než dvojnásobnou ztrátu. Celková ztráta ledu činí 532 miliard tun ledu. Největší ztráty zaznamenali výzkumníci v červenci, kdy se během pouhého měsíce ztratilo 223 miliard tun.

„Zdokumentovali jsme další roční ztráty Grónska. To ukazuje, že zalednění je mimo rovnováhu a pravděpodobně budeme zaznamenávat ještě větší ztráty,“ uvedl Ingo Sasgen, který se zabývá studiem ledovců a ledovcové činnosti a je také autorem nové studie.

Podle CNN se výzkum o obrovské ztrátě ledu v Grónsku opírá o studii zveřejněnou minulý týden. Ta informovala o tání grónského ledovce, který ustupuje velmi rychle a roztál do bodu, kdy není návratu. To povede k náhlému zvýšení hladiny moří.

Podle slov Sasgena se kvůli emisím skleníkových plynů bude planeta nadále ohřívat a tyto neustále se zvyšující teploty společně s nízkým výskytem sněžení a jasných podmínek bez mračen povedou k nekontrolovatelnému tání ledovce. První důkazy se objevily právě v roce 2019. Zajímavostí je, že nejteplejšímu období v roce 2019 v Grónsku předcházely nejchladnější dva roky. Podle údajů z družic v letech 2017 a v 2018 byla ztráta ledu nejnižší než v jakémkoliv období od roku 2003.

Sasgen tvrdí, že tyto dva chladné roky nevyrovnávají ztrátu dramatického tání ledu v roce 2019. „Extrémy se zvyšují a my nechápeme, jak bude ledová pokrývka reagovat na extrémnější variabilitu klimatu,“ řekl glaciolog.

Extrémní tání ledovců se dotkne asi 300 miliónů lidí po celém světě. Podle zprávy by se do konce století měla zvednout hladina moří asi o jeden metr, čímž dojde k zaplavení nízko položené oblasti na pobřeží. Vědci varují, že během tří desetiletí budou lidé ohroženi v Evropě, Asii i v USA, přičemž mnoho z nich ztratí své domovy.

Sasgen vidí jedinou naději ve snížení emisí skleníkových plynů a uvedl příklad Římanů, kteří vynalezli kanalizaci. „Pokud budete přemýšlet o naší civilizaci za 2 000 let, kdy se ledovce značně zmenšovaly a hladina moří rostla, bude naše společnost považována za společnost, která zabránila poklesu kontinentálního ledu,“ míní vědec. „Nejde jen o čtyři roky, deset let nebo jedno století, je to proces, který musí pokračovat značnou dobu a my jsme u jeho začátku,“ uvedl Sasgen závěrem.