"A co Čína a EU?" Indie se ruské ropy nevzdá, prstem ukazuje na jiné

Indie bude i nadále nakupovat ropu od kohokoli, kdo jí nabídne „nejlepší podmínky“. Uvedl to indický velvyslanec v Rusku Vinay Kumar s tím, že priorita jeho země je ochrana zájmů 1,4 miliardy obyvatel. Toto prohlášení přišlo jen několik dní předtím, než má americký prezident Donald Trump uvalit 50% cla na Indii, včetně 25% penalizace za nákup ruské ropy a zbraní.
Americký viceprezident JD Vance uvedl, že Trump tato cla zavedl proto, aby vyvinul „agresivní ekonomický tlak“ na Rusko, a donutil ho tak ukončit válku na Ukrajině. Od začátku války Indie masivně zvýšila dovoz levné ruské ropy. Zatímco v roce 2021 tvořila ruská ropa pouhá 3 % indického dovozu, v roce 2024 už to bylo 35–40 %.
USA tvrdí, že Indie takto pomáhá financovat ruskou válku, což Dillí odmítá. Velvyslanec Kumar prohlásil, že indický obchod se řídí tržními faktory a ne politickými tlaky. Dodal, že je Trumpovo rozhodnutí „nespravedlivé, nepřiměřené a neopodstatněné“.
Indický ministr zahraničí S. Jaishankar také razantně obhajoval nákupy ruské ropy. Uvedl, že je „zábavné, když lidé, kteří pracují pro probyznysovou americkou vládu, obviňují jiné lidi z podnikání“. Dále poukázal na to, že USA neuvalily sankce na Čínu, která je největším dovozcem ruské ropy, ani na Evropskou unii, která s Ruskem stále obchoduje. Ministr zdůraznil, že Indie si udržuje strategickou nezávislost ve svých rozhodnutích a nenechá se USA tlačit k omezování dovozu ruské ropy.
Dillí se snaží udržet přátelské vztahy s Ukrajinou, ale Rusko je jedním z nejdůležitějších indických spojenců. I přesto, že se Indie vyhýbá veřejnému odsouzení Ruska, opakovaně vyzvala k „mírovému řešení prostřednictvím dialogu a diplomacie“. V roce 2024 navštívil Ukrajinu indický premiér Narendra Modi a Indie vyjádřila ochotu „přispět k brzkému obnovení míru všemi možnými způsoby“. Podle ukrajinského velvyslance v Indii by měl Indii brzy navštívit i ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj.
Očekává se, že do Indie letos zavítá i ruský prezident Vladimir Putin. Vance vyjádřil důvěru v Trumpovo úsilí ukončit válku na Ukrajině. Podle něj chce Trump vyslat jasný signál, že Rusko může být znovu pozváno do světové ekonomiky, ale pouze pokud zastaví zabíjení.
Zdroj: Lucie Podzimková