Covid sráží Afriku na kolena. Márnice jsou plné, nestíhá se pohřbívat

Skupina žen zpívá smuteční písně na hřbitově v metropoli Harare, zatímco hrobníci, odění do jednorázových ochranných obleků, opatrně ukládají bílou rakev do vykopaného hrobu. Nebožtík je 31letý muž, který zemřel na koronavirus. Do nemocnice se vydal příliš pozdě na to, aby mohl být zachráněn. Když skupina truchlících odchází, u hřbitova Warren Hills zastavuje pohřební vůz s další obětí covidu-19, píše list The Guardian.

Aktualizováno 10.8.2021, 21:59 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK