Americká armáda se definitivně stáhne z Iráku

Podle plánu, který byl všeobecně odsouhlasen, ale ještě vyžaduje konečné schválení obou vlád, by mělo několik stovek vojáků opustit Irák do září 2025, přičemž zbytek by odešel do konce roku 2026.

„Dohoda je hotová, otázkou zůstává, kdy ji oznámíme,“ uvedl vysoce postavený americký představitel.

Washington a Bagdád rovněž pracují na dosažení dohody, která by umožnila, aby někteří američtí vojáci zůstali v Iráku i po roce 2026.

Podle dohody mají všechny koaliční síly do září 2025 opustit leteckou základnu Ajn al-Asad na západě Iráku a výrazně omezit svou přítomnost v Bagdádu. V Arbílu, který leží v poloautonomním regionu severního Kurdistánu, by měly zůstat další jednotky přibližně o rok déle, aby podpořily operace proti Islámskému státu (IS) v Sýrii.

Oficiální oznámení dohody mělo být původně zveřejněno před několika týdny, ale bylo odloženo kvůli eskalaci konfliktu v Pásmu Gazy a nutnosti vyřešit některé zbývající detaily.

Americké vojenské síly vstoupily do Iráku v roce 2003 na základě tvrzení, že tamní režim vlastní jaderné, chemické a biologické zbraně, které USA a Británie označily za bezprostřední hrozbu pro světovou bezpečnost. Po svržení diktátora Saddáma Husajna následovala v zemi dlouhá období etnických a náboženských konfliktů. V roce 2011 se americké jednotky stáhly, ale o tři roky později se vrátily jako součást mezinárodní koalice bojující proti tzv. Islámskému státu (IS), který tehdy získal značnou moc v regionu.

Irácká vláda nyní považuje IS za poražený a ukončení operací koalice za dokončené. IS kdysi ovládal zhruba třetinu území Iráku a Sýrie, přičemž v Iráku byl poražen na konci roku 2017 a v Sýrii v roce 2019.

Spojené státy mají v současné době v Iráku zhruba 2500 vojáků a dalších 900 je rozmístěno v sousední Sýrii. Koalice bojující proti IS zahrnuje také země jako Německo, Francii, Španělsko a Itálii.